مبارك للصحافة الرياضية

بالأمس وعلى حدائق نقابة الصحفيين العراقيين، اقيم المؤتمر الإنتخابي للاتحاد العراقي للصحافة الرياضية، وشهد المؤتمر تنظيما جيدا باشراف ورعاية نقابة الصحفيين العراقيين وحضور وفد لجنة الشباب والرياضة البرلمانية برئاسة عباس عليوي ونائبه ديار برواري، ورئيس مؤسسة الإصلاح والتغيير الرياضي، صباح الكناني، إلى جانب رؤساء اتحادات رياضية وشخصيات أكاديمية، و142 عضوا من اصل 190 يمثلون تشكيلة الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية.

الانتخابات اسفرت عن تجديد الثقة برئيس الاتحاد، الزميل خالد جاسم، في حين فاز الدكتور عدنان لفتة بمنصب نائب الرئيس، ويوسف فعل لأمانة السر، وعضوية الزملاء “جعفر العلوجي وجمعة الثامر وميثم الحسني وعمار ساطع وسيف المالكي وبلال زكي ومؤنس عبد الله وسمير السعد”.

ونحن اذ نقدم التهنئة للزملاء الذين نالوا ثقة الهيئة العامة واعتلوا مواقع إدارة الاتحاد، فأننا نأمل حظا أوفر للزملاء الكرام الذين لم تسعفهم الاصوات للفوز، كما هو شيء إيجابي ان تشهد تشكيلة الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية انضمام وجوه جديدة، شبابية تملك الحضور المتميز في الوسط الصحفي الرياضي المتخصص بالصحافة المكتوبة وممن يمتلكون شهادات أكاديمية.

المرحلة المقبلة، لا بد ان تشهد تغييرات في مفصل العمل الخاص بالاتحاد العراقي للصحافة الرياضية، وان يؤدي اتحادنا الموقر دورا أكبر، ونحن اذ نتحدث عن العمل المقبل، فلا ننكر ما قام به الزملاء الكرام ممن شغلوا مناصب الإدارة في السنوات الماضية، فقد كان الجانب المالي هو العائق الابرز في مسيرة تقدم عجلة الاتحاد، لذلك لا بد ان يبحث اتحادنا الجديد على منافذ دعم ولا يكون الاعتم ا دكليا على اللجنة الأولمبية، التي عملت بروتين قاتل أسهم في تغييب الموفد الصحفي عن العديد من الوفود الرياضية التي مثلت العراق في المحافل الخارجية والشواهد كثيرة، إلى جانب ضرورة دعم الزملاء باقامة ورش تدريبية تطويرية والعمل على انعقاد اجتماعات متواصلة بين الهيئة الإدارية والهيئة العامة، وهذه الاجتماعات ستوفر فرصة لتبادل الافكار وتقديم المقترحات من أجل الارتقاء بالعمل نحو الافضل، كما من الضرورة تسهيل إجراءات العمل الصحفي وضمان حقوقه وقائمة الطلبات ربما تطول.

لكن واقع الصحافة الرياضية يشهد تراجعا خطيرا، سيما بعد اندثار وتوقف قسري لمطبوعات تهتم بالشأن الرياضي وعلى سبيل المثال “صحيفة الملاعب” الناطقة بأسم اللجنة الأولمبية وما كانت توفره من فسحة كبيرة لعمل الصحفيين الرياضيين وايضا مصدر رزاق للعديد من الصحفيين والعاملية في هذا الوسط، أيضا يحتاج الصحفي إلى المساندة والدعم وإيلاء الاهتمام من الجهة التي ينتمي إليها رسميا، وهي نقابة الصحفيين العراقيين الأم، والاتحاد العراقي للصحافة الرياضية.

فلاح الناصر