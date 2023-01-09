السوداني: الشرطة أداة القانون وبفضلها يعم السلام والاستقرار في شوارع ومدن البلاد

رئيس التحرير واسرة الصباح الجديد تهنيء الساهرين في عيدهم 101

بغداد – الصباح الجديد:

أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة امس الاثنين، اهمية تدعيم الأمن المجتمعي، وفيما أشار الى أن الشرطة أداة القانون، ثمن دورها في إشاعة استقرار البلاد وسلامها.

وقال السوداني خلال الحفل المركزي بذكرى تأسيس عيد الشرطة 101 في مؤتمر صحفي إن «الشرطة العراقية يقاس عمرها بعمر الدولة العراقية وهي جزء من قدرة شعبنا على حفظ تماسكه».

وأضاف السوداني أن «شعبنا العراقي اليوم يعيش أفضل أيام حفظ الحقوق بفضل تضحيات جسام قدمها شهداء من أبناء سلك الشرطة وهي أداة القانون». ، وتابع أن «برنامجنا الحكومي شدد على أهمية تدعيم الأمن المجتمعي والإنسان العراقي غاية أهدافنا، ولن ندخر جهدا بدعم الشرطة ووزارة الداخلية».

وطالب السوداني، رجال الداخلية على وضع خدمة العراق والعراقيين نصب أعينهم، فيما أشار الى أنه «يجب على الشرطة إسناد القضاء». ، وبين ان «هذه الأعوام من عملكم، كانت مسار إنفاذ القانون، ويد العدالة التي تحفظ للمجتمع سلمَه وأمنَه، وتحفظ الحقوق للناس، وتطبّق المساواة أمام القانون، حيث كانت الشرطة العراقية، جزءاً من قدرة شعبنا على حفظ تماسكه، رغم كل التحدّيات الخطيرة التي مرّت بها الدولة العراقية، ورغم كل مُسبباتِ الخراب للسلم الأهلي، سواءٌ ما تركته الدكتاتوريةُ أو ما خلّفته الحروب وانحرافات السُلطة، عبر حقب مرّت شديدة الوطأة على شعبنا».

ولفت الى أنه «عبر هذه الأعوام من وجود هذا الجهاز التنفيذي المُهم، جرى ترسيخ الأعراف والتقاليد الشُرطية والأخلاقية، وتبلور دورُكم وفقَ القانون، بصرف النظر عن إرادة الحاكم عبر حِقَب السنين، وإن شعبكم اليوم، ينعم بالسلم والاستقرار في الشارع والمدينة والأسواق والمؤسسات، بفضل تضحياتٍ قدّمها شهداءٌ بررة، من أبناء سلك الشرطة، بذلوا أرواحهم لردع الجريمة والإرهاب، وصَونِ حياتنا اليومية»

وأشار السوداني الى أن «مُراعاة حقوق الإنسان في أدائكم لواجباتكم وفق القانون، هو منهج ثابت لعملنا وعملكم، خدمة شعبنا غاية ما نصبو إليه، وهو ما يتحتم على الأبطال في وزارة الداخلية أن يضعوه نُصب أعينهم».

وتابع السوداني: «تضطلع الشرطة العراقية اليوم بواجبات عديدة، تتعلّق بوثائق الناس الشخصية، ومكافحةَ الجريمة وإسناد القضاء، لهذا فإن دعم التخصصات واعتماد الكفاءات الشابة من بين أولويات خطّتنا للارتقاء بهذا القطّاع الحيوي، وستكون أبوابُ هذا المضمار الخدمي، مفتوحةً لشباب العراق وشاباته، من أجل التنافس لخدمة هذا الشعب الكريم».

الصباح الجديد، تستثمر هذا اليوم الأغر لتعبر عن تقديرها الكبير لجهاز الساهرين على أرواح الناس و مصالحهم وتأمين السلام والامن في ربوع البلاد، وتهنأهم بيومهم الأغر.