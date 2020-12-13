  • الأحد , 13 ديسمبر 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الاربعاء.. افتتاح دوري ليفون لسباعيات الركبي

رياضة
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المكتب الاعلامي
حددت لجنة الركبي العراقي، يوم الاربعاء المقبل، ١٦ / ١٢/ ٢٠٢٠ موعداً لانطلاق بطولة الجمهورية دوري (ليفون) لسباعيات الركبي، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضه/ دائرة التربية البدنية والرياضة /قسم الاتحادات.
وقال امين سر لجنة الركبي العراقي محمد حنون الجزائري : إن «لجنة الركبي حددت يوم الاربعاء المقبل، موعداً لانطلاق دوري ليفون الذي سيشهد مشاركة 9 فرق وهي كل من: الحدود والكهرباء والصحة والبيئة وواحد حزيران والجنسية و امام المتقين وعين تمر والطف واتحاد الحويجة».
وبين أن «اللجنة اتمت جميع الامور اللوجستية والتنظيمية لإقامة البطولة التي ستقام على ملاعب جامعة بغداد»، مشيراً الى أن «يوم الاربعاء سيشهد اقامة التصفيات أما يوم الخميس فسيكون خاصا لإقامة المباراة النهائية، التي ستسبقها مباراة خاصة بلاعبات المنتخب النسوي».ونوه الى ان «البطولة هي ثاني بطولة تقام في العراق تنظمها لجنة الركبي، حيث اقيم الدوري في موسم 2019 وتوج حينها فريق الاسكان بطلاً للدوري والحدود جاء وصيفاً».
وتابع أن «مدرب المنتخب الوطني للركبي، مصطفى عبد، سيكون حاضرا لاختيار تشكيلة المنتخب الذي سيخوض غمار بطولة العرب السادسة في الاسكندرية بمصر، حيث سيقوم باختيار اللاعبين من الدوري ليمثلوا المنتخب الوطني».

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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