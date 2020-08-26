الصحة: شمول جميع المواطنين بلقاح الانفلونزا الموسمية للحد من عدواها

الموجة الثانية لكورونا في تشرين الأول المقبل

بغداد – الصباح الجديد:

اعلنت وزارة الصحة امس الثلاثاء انها تستعد لشمول جميع المواطنين بلقاح الانفلونزا الموسمية، لتقليل مضاعفاتها والحـد مـن انتشـار عدواهـا، فيمـا اشـارت الـى ان الموجـة الثانيـة مـن فايـروس كورونـا ستبـدأ بتشريـن الاول.

وقال عضو خلية الازمة في الرصافة عباس عويد الحسيني، في تصريح رسمي، ان “ارتفاع اعداد الاصابات بكوفيد 19 مؤخرا يعود الى سببين أساسيين، أولهما عدم التزام المواطنين بتعليمات وزارة الصحة، وارتفاع الفحوصات التشخيصية الى 25 الف فحص يوميا”، مبينا ان “البلاد ما زالت في الموجة الأولى وفي قمة تفشي الوباء”.

وتابع ان “الموجة الثانية من الفايروس ستبدأ في منتصف شهر تشرين الاول المقبل وتنتهي اواخر تشرين الثاني، والتي تتزامن مع انتشار الانفلونزا الخريفية، لذا ستكون هناك مشكلة مزدوجة مع وجود الفيروس”.

لافتا الى ان “الوزارة تستعد لشمول جميع المواطنين بلقاح الانفلونزا الموسمية لتقليل مضاعفاتها وانتشار عدوى الوباء بينهم”.

وكانت اغلب الدول الاوروبية والاسيوية قد حذرت من موجة جديدة للوباء، وبنوع آخر يحمل متغيرات سلوكية جديدة وبسرعة انتشار عليه كل عشر كبيرة بسبب التغييرات التي تطرا سنوات، ولا يمكن كبحه إلا بوجود اللقاح، على عكس الامراض الاخرى مثل الحصبة وشلل الاطفال والسعال الديكي، إذ توجد إمكانية للسيطرة على تسلسل الجينـات الخاصـة بهـا.