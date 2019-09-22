النائب آراس حبيب: ندعم توجه الحكومة لعقد شراكات إقتصادية

أكد عضو مجلس النواب عن بغداد آراس حبيب كريم، دعمه توجه الحكومة لعقد شراكات إقتصادية.

وقال حبيب: “ندعم أي توجه للحكومة لعقد شراكات إقتصادية مع مختلف دول العالم ومع كبريات الشركات العالمية في مجال البنى التحتية بالدرجة الأساس”.

واضاف: “الكرة ليس في ملعب الآخرين دولا أو شركات، بل في ملعبنا نحن مؤسسات وأفراداً”.

وتابع: “آن الأوان أن نجعل العالم يساهم في بناء بلدنا بما نتملكه من قدرات وإمكانيات ضخمة يتسابق عليها الآخرون لو أحسنا بناء منظومة سليمة وشفافة بعيدا عن شياطين الفساد الذين يدخلون في الكليات والتفاصيل معا”.