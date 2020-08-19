نادي كربلاء يسعى إلى استعادة موقعه في دوري الكرة الممتاز

ياسر عبد الرزاق: الإدارة تمنح الثقة للمدربين الشباب

بغداد ـ الصباح الجديد:

منحت إدارة نادي كربلاء ثقتها لملاك تدريبي شاب لقيادة فريقها الكروي سعيا إلى العودة لمصاف أندية دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم، وسمت الإدارة الملاك التدريبي المؤلف من، فؤاد جواد ومساعديه ياسر عبد الرزاق وسعد مشاوي ومدرب حراس المرمى علاء عوج، لتولي مهمة تدريب العميد في المنافسات التأهيلية المؤدية إلى الدرجة الممتازة.

يقول المدرب الشاب، ياسر عبد الرزاق: إدارة النادي منحت المدرب فؤاد جواد الثقة وذلك ايمانا منها بمقدرته الفنية، بالتالي تم اختيار الملاك التدريبي المساعد برغبة المدرب نفسه وهذا نابع من الثقة بامكانات المدربين الشباب، وهذه الثقة تدفعنا للعمل من أجل استعادة موقع نادي كربلاء بين الكبار في دوري الدرجة الممتازة.

ويضيف: من المقرر انب يتم عقد لقاءات موسعة بين إدارة النادي والمسؤولين عن ملف الرياضة في المحافظة، من أجل تهيئة متطلبات رحلة النجاح وإعادة الفريق إلى موقعه الطبيعي في اللعب بدوري الدرجة الممتازة، اذا سيتم عقد سلسلة من الاجتماعات المهمة وصولاً إلى آلية دعم الفريق بما يتناسب وحجم الاستحقاق المقبل وهو اللعب في الدوري التأهيلي وعبوره نحو الأضواء.

واوضح المدرب ياسر عبد الرزاق انه سعيد بترشيحه من المدرب فؤاد جواد ليكون مدربا مساعدا معه في مهمة قيادة فريق نادي كربلاء، مؤكدا ان رحلته التدريبية التي بدأت منذ العام 2011 مدربا للمركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية في كربلاء ثم تدرج ليقود شباب نادي الجماهير، بعدها العمل مدربا مساعدا لفؤاد جواد في نادي الهندية والمدرب ميثم داعي الحق في نادي الغاضرية، هذه المحطات اكسبته الثقة في العمل التدريبي عززها بالحصول على شهادتي C وB من الاتحاد الآسيوي.

وذكر ان محطته ضمن المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية كانت ناجحة بعد رفده للمنتخبات الوطنية للفئات العمرية باللاعبين منتظر عبد الامير ومحمد كاظم والموهوب بلال، اذا كانت هذه ثمار الجهد المتواصل وكذلك اعداد لاعبين جيدين وصقل مواهبهم ليصبحوا جاهزين لتمثيل الأندية.

كما يؤكد ياسر عبد الرزاق ان سنواته لاعبا في ناديه الأم كربلاء او الجيش والطلبة والنجف وغيرها اسهمت في تتلمذه تحت اشراف مدربين كبار تعلم منهم الكثير في كيفية التعامل مع اللاعبين سواء كانوا شبابا او من النجوم، واطلاعه على اساليب الخطط التدريبية في المشاركة بالدورات التدريبية القارية هذه النقاط تعزز حضوره في الحقل التدريبي ضمن فريق محافظته الام كربلاء وهو الفريق الذي قدم النجوم إلى الاندية الكبيرة والمنتخبات الوطنية ودنيا الأحتراف.