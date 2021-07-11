الحزب الشيوعي الصيني يتخلى عن تقليد العمل من الظل في هونغ كونغ

الصباح الجديد – متابعة:

تخلى الحزب الشيوعي الصيني عن تقليده في العمل من الظل في هونغ كونغ حيث تواصل السلطات حملة قمع للمعارضين، وفقاً لما أورده امس السبت موقع وكالة الصحافة الفرنسية.

والذي افاد: بينما أعادت بريطانيا الاستعمارية هونغ كونغ في عام 1997 ، كانت بكين على مر التاريخ حذرة بشأن جعل الحزب الشيوعي الصيني ظاهراً للغاية في مدينة ينحدر منها الكثيرون من عائلات هربت من أسوأ تجاوزات حكمها.

وقال المحلل السياسي ويلي لام “كانت هناك عدة أسباب لإبقاء الحزب الشيوعي الصيني بعيدا عن الأنظار”. “ارتبط الحزب الشيوعي الصيني بسلسلة من الأخطاء الفظيعة بما في ذلك الثورة الثقافية، ثلاث سنوات من المجاعة وما إلى ذلك”.

كما أن دعم بكين الهادئ لأعمال الشغب اليسارية التي قتلت حوالي 50 من سكان هونغ كونغ في عام 1967 – وحملة بكين في ميدان تيانانمين عام 1989 – تركت أيضًا شكوكًا في الحزب للعديد من السكان.

قبل التسليم، تحرك الزعيم الأعلى السابق دنغ شياو بينغ – مبتكر نموذج “دولة واحدة ونظامان” حيث يمكن لهونغ كونغ الاحتفاظ بالحريات الأساسية والاستقلالية – لتهدئة الناس من خلال طمأنة السكان بأنهم لا يحتاجون إلى الانتماء للحزب ليكونوا وطنيين.

وقال “نحن لا نطالبهم بأن يكونوا في النظام الاشتراكي الصيني، بل نطلب منهم فقط حب الوطن الأم وهونغ كونغ”.

مع 90 مليون عضو، ينتشر الحزب في كل مكان في البر الرئيسي ولكن في هونغ كونغ كان كل شيء غير ظاهر.

لم يسجل الحزب نفسه ككيان رسمي مطلقًا، ونفى قادة المدينة دائمًا أنهم أعضاء في الحزب، على الأقل أثناء وجودهم في مناصبهم.

لكن الحزب الشيوعي الصيني قد تحرك بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، وبلغت ذروة هذا التحرك في احتفالات هذا الشهر بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب.

ظهرت أعلام المطرقة والمنجل في جميع أنحاء هونغ كونغ في الأسابيع الأخيرة جنبًا إلى جنب مع اللوحات الإعلانية الضخمة التي تعلن الذكرى السنوية، واستضافت الحكومة المحلية معرضا بعنوان “مائة عام من الرخاء والعظمة”.

كانت هذه هي المرة الأولى التي تُقام فيها أحداث بارزة للاحتفال بالذكرى السنوية للحزب في هونغ كونغ.

وقال لوه هوينينغ، مدير مكتب الاتصال في بكين أن “أولئك الذين يثيرون صراخهم من أجل إنهاء حكم الحزب الواحد … هم أعداء حقيقيون لازدهار واستقرار هونغ كونغ”.

يأتي ظهور الحزب المتزايد في الوقت الذي تفرض فيه السلطات عقيدة سياسية على المدينة ردًا على الاحتجاجات الديمقراطية قبل عامين، اذ فرضت بكين قانون أمن قومي يجرم الكثير من المعارضة، وأطلقت حملة أطلق عليها اسم “الوطنيون يحكمون هونغ كونغ” لاختبار الآراء السياسية للناس.

وتم حظر الاحتجاجات باستخدام إجراءات مكافحة فيروس كورونا، ومعظم قادة المعارضة المؤيدين للديمقراطية في المدينة أصبحوا في السجن، ويواجهون المحاكمة أو فروا إلى الخارج.