وقعنا عقدا مع شركة نرويجية لبناء ناقلتين ضمن خطط اعادة أسطولنا الوطني الى سابق عهده

مدير عام شركة ناقلات النفط العراقية يتحدث للصباح الجديد :

البصرة _ سعدي السند :

في اطار خطط وزارة النفط لتطوير واعادة بناء الأسطول الوطني لناقلات النفط وقع مدير عام شركة ناقلات النفط العراقية المهندس أحمد خزعل عقدا لبناء ناقلتين نفطيتين مع الشركة النرويجية (Batsurvice mandal) .

وزير النفط مهتم جدا بتعزيز الاسطول الوطني

وقال المدير العام وضعنا اليوم اللبنة الاولى على طريق تعزيز دور الناقل الوطني للنفط وللمنتجات النفطية الأخرى ، من خلال التعاقد مع احدى الشركات النرويجية العالمية المتخصصة لبناء ناقلتين نفطيتين بحمولة (30 الف طن ) لكل ناقلة ، يتم تسليمها بعد (18 شهراً ) من تاريخ توقيع العقد ، حيث تأتي هذه الخطوة المباركة في ضوء اهتمام وزير النفط المهندس احسان عبدالجبار لتعزيز الاسطول الوطني بناقلات حديثة لنقل النفط والمنتجات النفطية الى مؤانى العالم ، والذي اوعز الى الجهات المعنية بمنح الأولوية للناقل الوطني بهدف زيادة الموارد المالية المتأتية من عمليات النقل التجاري ، والاسهام الجاد في النهوض بهذا القطاع الحيوي ، والارتقاء بمستوى الأداء لمنافسة مثيلاتها من الشركات الاجنبية ، مشيرا الى ان خطط الشركة تهدف الى التعاقد لبناء ناقلات نفطية عملاقة بحمولة مليوني برميل ، فضلاً عن أعداد وتدريب العاملين على أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال.

من جانبه أعرب ممثل الشركة النرويجية عن سعادته بالتعاقد مع وزارة النفط وشركة ناقلات النفط العراقية ، معبراً عن أمله بزيادة حجم التعاون مع هذه الشركة وبما يسهم بتعزيز أسطولها بناقلات نفطية حديثة .

نسعى الى انجاح كل خططنا وبرامجنا

وأكد مديرعام شركة ناقلات النفط ايضا اننا وبهمة جميع العاملين في شركتنا نواصل الجهود التي تحقق لنا انجاح كل خططنا وبرامجنا التي نسعى من خلالها لتقديم الكثير للوطن العزيز واقتصاده الوطني حيث اننا ماضون للنهوض بالشركة الى ماتطمح اليه وزارة النفط من أجل الأرتقاء بكل مهامها الموكلة لها واللحاق بالركب العالمي والتطور التكنولوجي والنهوض بمسؤولية خالصة لتعزيز هذا الجانب الذي نخدم به بلدنا العزيز فالشركة أمانة في أعناقنا جميعا وكل موظف يعمل بها يرى من موقعه أن يكون ويبقى أهلا لتحمل هذه المسؤولية وأن تبقى الشركة صورة مشرقة في ميدان العطاءات العراقية التي يتسابق لها كل المخلصين ويجمعنا دائما بهذا الصدد حراك متواصل لنحقق هذه الطموحات وأن تعود شركتنا الى سابق عهدها.

حصلت الشركة على 6 شهادات جودة

وأشار المدير العام الى القول ان شركتنا هي الاولى في العراق بمجال مواصفات الجودة اذ حصلت على 6 شهادات جودة في مجال الادارة والبيئة والسلامة والصحة المهنية والطاقة واعتمادية المختبرات وادارة المخاطر وتعمل الشركة على تطوير وتدريب مواردها البشرية وكما أشرنا لغرض اللحاق بالركب العالمي والتطور التكنولوجي .

حلقة مهمة في الصناعات النفطية العراقية وتكاملها

يذكر ان شركة ناقلات النفط العراقية احدى شركات وزارة النفط ومقرها بالبصرة وتقوم بنقل المنتجات النفطية والنفط الخام وتجهيز السفن بالوقود وقد تأسست عام ١٩٧٢ بعد أن ادركت الحكومة العراقية أهمية وتاثير نقل النفط عن طريق البحار واعتبرها حلقة مهمة ضمن الصناعات النفطية العراقية وتكاملها .