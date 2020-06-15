التجارة تتابع اليات التسويق وتذليل المعوقات التي تواجه الفلاحين

ترأس وزير التجارة وكالة علي الدليمي امس الاحد اجتماعا للجنة التسويقية العليا لمحصول الحنطة لمناقشة اليات التسويق وتذليل المعوقات التي يواجهها الفلاحين في تسليم المحاصيل الى السايلوات.

وقال الوزير الدليمي خلال الاجتماع، ان”الموسم التسويقي لهذا العام يحظى بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، وتوجيه سيادته بتذليل المشاكل التي تواجه الفلاحين من حيث اليات استلام المحصول ودفع المستحقات المالية لهم بالتنسيق مع وزارة المالية”.

واضاف، ان”الموسم التسويقي 2020 يبشر بالخير في ظل تجاوز الكميات المستلمة المليون طن، رغم مرور اقل من شهر على بدء الحملة التسويقية في محافظات الوسط والجنوب، في حين الاستعدادات متواصلة لبدء الموسم التسويقي في محافظات اخرى من البلاد، لم تبدأ بعد موسم الحصاد”.

واشار الى، ان”العمل الكبير في التسويق يحتاج الى تهيئة فرق رقابية مهمتها المتابعة والتدقيق من دخول الشاحنات للمراكز التسويقية مرورا باجراءات الفحص المختبري والاستلام ومواقع الخزن التي تتطلب اليات تحافظ على هذه الكميات من التاثر بالظروف الجوية وتوفر درجة الامان لها”.

وناقش اجتماع اللجنة التسويقية الذي حضره رئيس الجمعيات الفلاحية، وممثل مكتب رئيس الوزراء وممثل وزارة الزراعة المواضيع المطروحة على جدول اعمال واتخذ فيها عدة قرارات، حيث اطلع المجلس على مذكرة الشركة العامة لتجارة الحبوب بالمصادقة على قرار لجنة التسويق المتضمن مبالغ مخصصات اطعام العاملين في حملة تسويق الحنطة لعام 2020 موزعة على فئات (الاساسي، مساند، بقية العاملين)، كذلك مذكرة السيد وكيل الوزارة الاداري بخصوص تسويق الحنطة في محافظة النجف الاشرف بعد الاجتماع التداولي مع السيد نائب محافظ النجف.

وناقش الاجتماع ايضا جملة من الاجراءات الادارية والفنية التي تخص العملية التسويقية وتذليل معوقات عملية التسويق من خلال متابعة المشرفين من المدراء العامين على اليات التسويق بشكل ميداني، كذلك الاهتمام بموضوع توفير المساحات الخزنية في كل المحافظات بالتنسيق مع الحكومات المحلية واستخدام مواقع الوزارة والاستماع الى مشاكل الفلاحين وشكواهم من خلال تخصيص هواتف ساخنة ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة.

ووجه الوزير بتشكيل لجنة من الوكلاء والمدراء العامين في الدوائر القانونية والرقابة التجارية والتخطيط والمتابعة والشركة العامة لتجارة الحبوب، لايجاد الية لتوزيع الرز المحلي العنبر على المواطنين بشكل عادل وتهيئة مساحات خزنية لاستلام الحنطة المسوقة من الفلاحين في المحافظات التي يوجد فيها هذا النوع من الرز.

واعلنت وزارة التجارة، انطلاق الموسم التسويقي لمحصول الحنطة في المحافظات الوسطى والجنوبية اعتبارا من يوم الاثنين 20 نيسان 2020، وسط توقعات بزيادة الكميات المسوقة مقارنة بالعام الماضي