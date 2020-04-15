سان جيرمان بطلا لدوري فرنسا باليد

باريس ـ وكالات:

أصبح الدوري الفرنسي لكرة اليد أول المسابقات الهامة التي يتخذ القرار رسمياً بإلغائها بسبب تفشي وباء كورونا، لكن ذلك لم يمنع باريس سان جيرمان من الفوز باللقب للمرة السادسة توالياً والسابعة في تاريخه.

وصوتت اللجنة الإدارية لرابطة الدوري بإلغاء المراحل الثماني المتبقية من الموسم، كما ألغت أيضاً موسم الدرجة الثانية، وذلك غداة قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتمديد الإغلاق والحجر حتى 11 أيار ، وحظر التجمعات بكافة أشكالها حتى منتصف تموز.. وقررت رابطة الدوري اعتماد الترتيب الذي كان قبل أن يتخذ قرار تعليق الموسم في 13 آذار بعد المرحلة الثامنة عشرة، حيث كان سان جيرمان في الصدارة بفارق ست نقاط عن نانت.

ونتيجة لذلك، سيشارك باريس سان جيرمان مباشرة الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا، فيما تأهل ملاحقوه نانت، نيم، مونبلييه وتولوز الى الدوري الأوروبي، مع إمكانية أن ينال نانت بطاقة دعوة للمشاركة في المسابقة الأولى بحسب ما أفادت صحيفة “ليكيب” الرياضية.

وبسبب ايقاف الموسم قبل نهايته بثماني مراحل، لن يهبط أي من الفرق الـ14 إلى الدرجة الثانية، بل سيرتفع العدد في الدرجة الأولى إلى 16 فريقاً بصعود سيسون-رين وليموج من الثانية بما أنهما كانا الأولين في الترتيب قبل تعليق الموسم.