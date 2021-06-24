ارتفاع سعر خام البصرة الثقيل وانخفاض الخفيف

بالتزامن مع انخفاض سعر سلة اوبك

بغداد – الصباح الجديد:

انخفض سعر خام البصرة الخفيف، يوم امس الاربعاء، بالتزامن مع انخفاض سعر سلة اوبك، فيما ارتفع سعر خام البصرة الثقيل .

وسجلت أسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 74.52 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ نسبته 0.19%، فيما ارتفع خام البصرة الثقيل إلى 70.57 دولاراً للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت 1.73% .

وسجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 74.13 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج مربان الإماراتي 73.33 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 73.86دولارا للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 74.26 دولاراً، وجيراسول الانغولي 74.29 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط العالمية امس الأربعاء ليبلغ خام برنت 75.47 دولاراً، وخام غرب تكساس 73.36 دولاراً للبرميل.

هذا واعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر آيار الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية «سومو».

وبلغت كمية الصادرات من النفط الخام ( 89) مليونا (881) الفا و(268) برميلاً ( تسعة وثمانون مليونا وثمانمائة وواحد وثمانون الفا ومئتان وثمانية وستون برميلا)، بايرادات بلغت ( 5 ) مليارات و( 917 ) مليون و (932) الف دولار .

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آيار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (86) مليونا و(820) الفا و ( 355 ) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (3) ملايين و(60) الفا و(913) برميلا .

وبينت الاحصائية ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (32) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي. فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد ( 65.842 ) دولارا .

وتجاوز النفط امس75 دولارا للبرميل ليبلغ أعلى مستوياته منذ أواخر 2018، بعد أن عزز تقرير للقطاع بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة وجهات النظر بشأن شح الإمدادات في السوق مع تنامي السفر في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وقال مصدران بالسوق إن معهد البترول الأمريكي أفاد بأن مخزونات الخام تراجعت بأكثر من المتوقع 7.2 مليون برميل. ومن المقرر صدور أرقام المخزونات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.

وصعد سعر خام برنت 81 سنتا أو ما يعادل 1.1 في المائة إلى 75.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 0824 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018 عند 75.64 دولار. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا أو ما يعادل 0.7 في المائة إلى 73.34 دولار للبرميل ليقترب بذلك من أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

وارتفع سعر برنت أكثر من 45 في المائة منذ بداية العام بدعم من تخفيضات الإمدادات التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومع تنامي الطلب بفضل تخفيف قيود الحد من انتشار فيروس كورونا. ويتحدث بعض المسؤولين التنفيذيين في القطاع عن عودة الخام إلى سعر 100 دولار للبرميل، وفقا لـ»رويترز».

وستجتمع أوبك وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في أول يوليو. وقال مصدران في أوبك+ أمس الثلاثاء إن المجموعة تبحث تخفيفا أكبر لخفض الإنتاج القياسي المُطبق منذ العام الماضي اعتبارا من أغسطس لكن لم يُتخذ قرار بشأن الأحجام المحددة.