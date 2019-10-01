امنيتي الكبيرة ان اشهد معهدا لتعليم البيانو لذوي الاحتياجات الخاصة

عازفة البيانو رنا جاسم:

سمير خليل

تخصص جل وقتها بالعزف على آلة البيانو التي كانت بديلة الدمية في طفولتها، لم تتوقف عند العزف والمشاركة في المهرجانات والحفلات الموسيقية، بل اتخذت جانبا انسانيا بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة العزف على البيانو.

طموح رنا جاسم واحلامها كثيرة اهمها ان تهتم الدولة بفتح مدارس خاصة لتعليم البيانو، وان تحتل هذه الآلة وانغامها ذائقة الناس، وتقول: علاقتي بالبيانو قديمة جدا منذ الرابعة من عمري، بدأت اتعلم واتدرب بدعم من والدي، ثم دعمت موهبتي بالدراسة، لم امتلك لعبة او دمية كبقية الفتيات، فقد وجدت البيانو امامي، واعتقد منذ ذلك الوقت أحدنا وجد الآخر”.

هل تعملين بصفة خاصة ام ضمن فرقة فنية؟

-لا أنتمي لفرقة خاصة فانا اعمل بصفة فردية، ولا أستطيع ان اجزم انني عازفة البيانو الوحيدة في العراق، هنالك عازفات اخريات، لكن يبقى الفارق بالمستويات، مستوى التمرين، والاداء والشهادة”.

-لا أنتمي لفرقة خاصة فانا اعمل بصفة فردية، ولا أستطيع ان اجزم انني عازفة البيانو الوحيدة في العراق، هنالك عازفات اخريات، لكن يبقى الفارق بالمستويات، مستوى التمرين، والاداء والشهادة”. عازفة البيانو الرائدة، الفنانة بياتريس اوهانسيان، ماهي حدود معرفتك عن فنها وتجربتها ومدى تأثيرها عليك؟ ماذا عن عازفات البيانو العربيات والعالميات؟

“للأسف لم احظ بلقاء الفنانة الكبيرة بياتريس اوهانسيان، فالفرق بيننا جيل كامل، كنت طفلة صغيرة عندما كانت تعزف، ولم اسمع عنها الكثير، لكنني استمعت لأغلب اعمالها وهي فنانة كبيرة واتمنى ان أصل لمستواها، كذلك ليست لي علاقة او معرفة بعازفات عربيات او عالميات”.

“للأسف لم احظ بلقاء الفنانة الكبيرة بياتريس اوهانسيان، فالفرق بيننا جيل كامل، كنت طفلة صغيرة عندما كانت تعزف، ولم اسمع عنها الكثير، لكنني استمعت لأغلب اعمالها وهي فنانة كبيرة واتمنى ان أصل لمستواها، كذلك ليست لي علاقة او معرفة بعازفات عربيات او عالميات”. هل يمكن تأسيس مدرسة خاصة او معهد لتعليم البيانو؟ وهل هناك اهتمام للمؤسسات الفنية بالموسيقى عموما والبيانو خصوصا؟

اتمنى ان تفتتح الدولة مدرسة او معهدا خاصا بتعليم البيانو، هذا الامر على عاتق الدولة ويا حبذا لو تبادر وزارة الثقافة لتحقيق هذا الحلم، وتضيف “ليس لدي اطلاع على عمل المؤسسات، لكنني اعرف من خلال الطلاب انها في حالة تدن وبعيدة عن التطور لأسباب عديدة منها المجتمع والإهمال، اضافة الى ان الجيل الجديد يختلف عن القديم، وعلى العكس فانا ارى اناسا كثيرين يهتمون بالبيانو وخاصة البنات”.

*لديك اهتمام خاص باستعمال الموسيقى كعلاج للمرضى وتجربة مع ذوي الاحتياجات الخاصة؟ هل لك ان تحدثينا عن هذه التجربة؟

-لدي اهتمام ورغبة خاصة بتدريس مادة البيانو لذوي الاحتياجات الخاصة وبدافع انساني لأني متعاطفة جدا مع هذه الفئة ولدي الرغبة ايضا بتطوير هذا الموضوع وباعتقادي بأن هذا التوجه نادر ولم يسبقني اليه أحد لان تدريب وتطوير ذوي الاحتياجات الخاصة يسهل امكانية دمجهم بالمجتمع، وان يكون لديهم دور خاص بالمجتمع حالهم حال الاسوياء”.