السوداني يصف ارتفاع الأسعار بالأمر الوقتي ويلمح الى توجه بخفض صرف الدولار

التجارة تبدأ بيع مواد غذائية بأسعار مدعومة

بغداد – الصباح الجديد:

وصف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني امس الاثنين، ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق المحلية بـ» الأمر الوقتي»، وفيما أشار الى اطلاق السلة الغذائية الخاصة بالمستفيدين من الحماية الاجتماعية، المح الى ان النية تتجه الى خفض أسعار الدولار بقوله أن الإدارتين الجديدتين للبنك المركزي والمصرف التجارة «ستعملان على تقليل ارتفاع أسعار الصرف».

وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي في مقر وزارة التجارة: « اتخذنا قرارات بحق من يحاول المضاربة والتأثير على السوق»، لافتا الى ان «ارتفاع الأسعار أمر وقتي وسنعمل على توفير جميع احتياجات المواطن في الأسواق». وأكمل السوداني، ان» الإدارات التي تم تكليفها في البنك المركزي والمصرف العراقي للتجارة تمتلك مهارات وستعمل على تقليل ارتفاع اسعار الصرف».

وتابع: « اطلقنا اليوم السلة الغذائية الخاصة بالمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، مبينا، ان» عدد افراد المشمولين بالسلة الغذائية الخاصة بالحماية الاجتماعية هم خمسة ملايين و 76 الف و649 فردا».

وكان اعفى السوداني في وقت سابق محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه، فيما كلف المحافظ السابق للبنك علي محسن العلاق بإدارته بالوكالة، كما أحال مدير المصرف العراقي للتجارة على التقاعد، وكلف بلال الحمداني لإدارته إضافة إلى مهامه.

ومن الجدير بالذكر، ان السوداني كان اتخذ أمس الأول الأحد، قرارات عاجلة لـ»معالجة» سعر صرف الدولار الأمريكي إزاء العملة المحلية، خلال اجتماعه باتحاد الغرف التجارية العراقية لبحث معالجات تقلّب سعر الصرف للعملة الأجنبية.

وأبرز ما تضمنته تلك القرارات، فتح نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجّار عبر المصرف العراقي للتجارة (TBI)، وتمويل البنك المركزي للمصرف بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار أميركي.

كما قرر إطلاق استيراد السلع والبضائع للشركات المسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة الاتحادية، وتسهيل إجراءات الاستيراد، وإلغاء إعمام هيئة الضرائب الخاص بفرض غرامات تأخيرية على المستوردين.

وقرر السوداني أيضا إشراك غرف التجارة واتحاد الصناعات في جلسات المجلس الوزاري للاقتصاد، ممثلين للقطّاع الخاص.

وتجدر الإشارة أيضا في هذا السياق، الى ان وزارة التجارة، شرعت منذالامس، ببيع الدجاج والطحين وبيض المائدة، بأسعار مدعومة بعد ان كانت اتخذت قرارها بهذا الشأن امس الأول الأحد، اذ أورد المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، ان «الوزارة دخلت على الخط التجاري وأطلقت عبر منافذها ومخازنها تجهيز المواطنين بالمواد الأساسية كالبيض بسعر 4750 دينار للطبقة الواحدة والطحين بسعر 40 ألف دينار للكيس، وهذه الأسعار ثابتة وغير خاضعة لسعر الصرف».

حنون كان اكد أيضا، أن «مخازن وزارة التجارة ممتلئة بالمواد الغذائية ومستمرة بالتجهيز ولا توقف في توزيع الحصة الإضافية للعوائل المشمولة بالحماية، ومستعدون لأية زيادة».

وهذا ما أكده وزير التجارة اثير الغريري امس الاثنين بقوله: «مخازننا مليئة بالمواد الغذائية وهي تكفي لثلاثة أشهر»، مشيراً إلى أن «هناك من يحاول التلاعب بالأسعار وسنعمل على مواجهتهم».