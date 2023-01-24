آرسنال يحقق فوزاً مثيراً على مانشستر يونايتد ويحلق بقمة البريميرليج

بيدري يمنح برشلونة انتصارا ثمينا أمام خيتافي يعزز به صدارة الليجا

العواصم ـ وكالات:

انتهت قمة مباريات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز مثير للمتصدر آرسنال على ضيفه مانشستر يونايتد 3-2 مساء أول أمس على استاد الإمارات..على «استاد الإمارات»، ثأر أرسنال من يونايتد الذي أسقطه 3-1 في سبتمبر، وخرج منتصراً للمرة السادسة عشرة هذا الموسم بعد مباراة مثيرة تقلبت فيها النتيجة لصالح الفريقين قبل أن يحسمها إيدي نكيتياه في الدقيقة الأخيرة ليبتعد فريق المدرب ميكيل أرتيتا بالصدارة رافعاً رصيده إلى 50 نقطة في حين تجمّد رصيد يونايتد عند 39 نقطة في المركز الرابع.

وألحق «المدفعجية» بمانشستر يونايتد الهزيمة الأولى في آخر 11 مباراة ضمن جميع المسابقات، وتحديداً منذ الخسارة أمام أستون فيلا 1-3 في 6 تشرين الأول في الدوري قبل أن يحقق بعدها 9 انتصارات على التوالي في سلسلة توقفت الأربعاء على يد كريستال بالاس (1-1) في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة.

وبحسب شبكة «سكواكا» للإحصائيات، فقد وصلت خمسة فرق فقط إلى 50 نقطة أو أكثر، بعد خوض نصف عدد مباريات الدوري الإنجليزي خلال موسم واحد.. وأشارت الشبكة، إلى أن هذه الفرق هي، مان سيتي (2017/2018 – 55 نقطة)، وليفربول (2019/2020 – 55 نقطة) وتشيلسي (2005/2006 – 52 نقطة) وليفربول (2018/2019 – 51 نقطة) وآرسنال (الموسم الحالي – 50 نقطة).

واستعرض النجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند وقاد فريقه مانشستر سيتي للفوز على ضيفه وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة.. وجاءت أهداف هالاند في الدقائق 40 و50 (ركلة جزاء) و54 ليصبح رصيد الـ»سيتيزنس» 45 نقطة في المركز الثاني على جدول ترتيب الـ»برميرليغ»، في حين تجمد رصيد فريق المدرب الإسباني خولن لوبيتيغي عند 17 في المركز السابع عشر.. ورفع هالاند بذلك رصيده الى 25 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين، مسجلاً الثلاثية الرابعة له خلال موسمه الأول في الدوري الممتاز، وبات النرويجي على بعد ثلاثية واحدة من معادلة الرقم القياسي لأكبر عدد ثلاثيات في موسم واحد في الدوري الممتاز والمسجل باسم ألن شيرر موسم 1995-1996 مع بلاكبيرن روفرز.

وبات النرويجي اللاعب الذي احتاج لأقل عدد من المباريات (19 مباراة) لبلوغ 25 هدفا في الدوري الانكليزي، كما انفرد بالرقم القياسي لعدد الأهداف لمانشستر سيتي على أرضه في موسم واحد من الدوري الإنكليزي برصيد 18 هدفا متخطيا سيرخيو أغويرو (16).. من جهة ثانية، شارك النجم الجزائري رياض محرز بـ8 أهداف في آخر 6 مباريات خاضها مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات.

وبحسب شبكة «سكواكا» للإحصائيات، فإن هذا هو الهاتريك رقم 16 الذي يسجله هالاند في مسيرته الاحترافية.. كما أحرز هالاند 4 هاتريك في البريميرليج، معادلًا رقم النجم المصري محمد صلاح، ومتفوقًا على الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو (3).. وسجل النرويجي الهاتريك الرابع في البريميرليج، بعد 19 مباراة فقط، محطمًا رقم النجم الهولندي السابق، رود فان نيستلروي، الذي أحرز الهاتريك الرابع في مباراته رقم 65.. ويتواجد لويس سواريز في المركز الثالث بعد 81 مباراة، مقابل 86 لقاءً للنجم الإنجليزي السابق آلان شيرر، و89 لمواطنه روبي فاولر، بحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات.

إلى ذلك، حقق برشلونة انتصارا ثمينا بنتيجة (1-0) أمام ضيفه خيتافي، مساء أول أمس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري السعودي.. وسجل هدف المباراة الوحيد بيدري في الدقيقة 3، ليرفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 44 نقطة، معززا صدارته للليجا.. في المقابل تجمد رصيد خيتافي عند 17 نقطة في المركز السادس عشر.