الكهرباء : فقدنا 800 ميكا واط من أجل إضافة 1000 جديدة

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت وزارة الكهرباء، امس الثلاثاء، فقدان 800 ميكا واط من القدرة الإنتاجية لمنظومة الكهرباء، اثناء سعيها لاضافة 1000 ميكا واط.

وذكر بيان لوزارة الكهرباء، تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه ، ان “وزارة الكهرباء تسعى لزيادة القدرة الانتاجية لمنظومة الكهرباء الوطنية لمواجهة اشهر الصيف المقبل من خلال اضافة وحدات توليدية جديدة الى الخدمة”، مشيرا الى “السعي لاضافة 1000 ميكا واط جديدة من محطة بسماية الاستثمارية مطلع الاسبوع المقبل مما تطلب اطفاء خطي نقل الطاقة الكهربائية في (امين- بسماية الغازية) و ( امين- جنوب بغداد) (400 ك.ف) ) والذي افقد المنظومة ما يقارب (٨٠٠) ميكا واط، وكان له الاثر السلبي على تجهيز المواطنين بالطاقة في العاصمة بغداد ومحافظات الفرات الاوسط”.

وتعهدت الوزارة بحسب البيان للمواطنين بـ”انجاز العمل في هذين الخطين واعادة الوضع الى ما هو عليه مطلع الاسبوع المقبل.

فضلاً عن اضافة طاقة مقدارها (١٠٠٠) ميكا واط للمنظومة الوطنية برغم ان العمل تزامن مع ارتفاع درجات الحرارة”.

واشار الى ان “الوزارة جادة بإضافة طاقات جديدة لتعزيز المنظومة قبل شهر حزيران، حيث انها ستدخل اشهر الصيف الحالي بقدرات انتاجية هي الاعلى قياساً بالسنوات الماضية بما يحقق تجهيز مرضي للمواطنين في العاصمة بغداد والمحافظات”.