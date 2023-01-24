نائبان يكشفان عن تورط 46 مصرفا بقضية تحويل العملة

تهريب 78 مليار دولار خلال السنوات الست الماضية

السليمانية – عباس اركوازي:

كشف نائبان عن قائمة تضم 46 مصرفا قامت بتحويل 78 مليار دولار على مدى السنوات الست الماضية، دون ان يتم تسجيل أسماء الذين قاموا بتهريب الدولار إلى خارج العراق.

واضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب سوران عمر، ونائب رئيس لجنة الاقتصاد في برلمان كردستان علي حمه صالح، ان أربعة من المصارف ال 46 التي قامت بتهريب العملة الى الخارج تعمل في إقليم كردستان.

واوضح النائبان في تصريحات تابعتها الصباح الجديد، ان احد ابرز مهربي العملة في اقليم كوردستان ويدعى رنج عبد القادر وهو يعمل مستشارا ماليا لفرع مصرف الشرق الاوسط في السليمانية بالتعاون مع مدير فرع المصرف في السليمانية عمر سبحان، قاما بتزوير البيانات والوثائق الجمركية، وغسل مئات الملايين من الدولارات من خلال مزاد العملة للبنك المركزي واعطاء رشى لاخرين.

وبينا انه تم فتح تحقيقات داخلية وخارجية باطلاع مباشر من هيئة النزاهة لمتابعة القضية، وان محكمة تحقيق السليمانية والادعاء العام ينظران في قضية تبييض الاموال، من قبل هذه الشبكة وسوف تتخذ الجهات الامنية والمحاكم والادعاء العام بحقهم اجراءات رادعة.

واشارا الى، ان شركة صرافة في اربيل تقوم يومياً بتهريب نحو 15 مليون دولار عبر الحدود البرية وبوابة ابراهيم خليل الى تركيا، وهو ما اكدا انه يجب ان يمنع باسرع وقت ممكن.

واعلنا انه تم على مدى السنوات الست الماضية تهريب 78 مليار دولار، عبر 48 مصرفا الى الخارج، دون تسجيل أسماء أولئك الذين قاموا بالتهريب، وان عشرة مليارات و 781 مليون دولار تم تحويلها من خلال اربعة مصارف في اقليم كردستان.

وهي كالتالي،»مصرف أربيل قام بتحويل ثلاثة مليارات و 619 مليون دولار، و‏مصرف الشمال قام بتحويل ثلاثة مليارات و 916 مليون دولار، ومصرف كردستان قام بتحويل مليار و 961 مليون دولار، ومصرف جيهان حول مليارا و283 مليون دولار»، اي ان ما مجموعه عشرة مليارات و 781 مليون دولار خرجت من العراق عبر هذه المصارف الاربعة دون تسجيل اسماء مرسليها.