الاتصالات تزود مراكز الحجر الصحي بالانترنت مجانا

ضمن حملة اطلقتها لمساندة جهود مكافحة فيروس كورونا

بغداد- الصباح الجديد :

أعلنت وزارة الاتصالات، أمس الثلاثاء، عن مبادرتها بتزويد المستشفيات ومراكز الحجر الصحي بخدمة الانترنت مجانا، وذلك ضمن حملة اطلقتها لمساندة جهود مكافحة فيروس كورونا.

وقالت مسؤولة قسم العلاقات والإعلام في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالوزارة ايناس الجلبي في بيان اطلعت عليه ” الصباح الجديد ” إن “الوزارة أطلقت حملة لمساندة خلية الازمة، في اطار الجهود المشتركة للقضاء على فيروس كورونا”، مبينة أن “الحملة تتضمن في احد جوانبها تزويد مستشفيات الحجر الصحي بخدمة الانترنت مجانا”.

واضافت الجلبي، انه “تمت المباشرة من خلال مديريات اتصالات النجف الاشرف وكربلاء والبصرة بالحملة، إذ قامت الملاكات الفنية والهندسية بتزويد مستشفيات كربلاء بخدمة الانترنت مجانا، مشيدة بدور المؤسسات الصحية والامنية في ادارة ازمة كورونا”.

واوضحت الجلبي انه “تم ايصال الكابل الضوئي الى مستشفى الشفاء في كربلاء لايصال خدمة الانترنت مجانا، إذ تم مد الكابل ضمن مسارين احدهما إلى مستشفى الشفاء والاخر إلى مقر العتبة الحسينية لتغذية مستشفى الإمام زين العابدين بخدمة الانترنت المجانية”.

وكشفت عن “قيام الملاكات الفنية والهندسية في محافظات الانبار وديالى والبصرة بصيانة شبكات الكابل الضوئي من اجل ايصال خدمة الانترنت وتكنولوجيا المعلومات الى مقرات القوات الامنية المتمركزة في تلك المحافظات، تثميناً لجهود القوات الامنية في دعم الاستقرار الامني في البلاد”.

وتابعت الجلبي انه “تم تزويد مراكز الحجر الصحي في محافظة النجف الأشرف بخدمة الإنترنت مجانا، بالتعاون مع شركات الـ(Isps)، فقد تم ايصال خدمة الانترنت الى مراكز الحجر الصحي في المحافظة، اضافة الى ان الوزارة قامت بدعم كبير للمنصة التعليمية الخاصة بوزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، إذ قامت بتجهيز جامعة الكوفة بحزمة مجانية لادامة العملية التعليمية الخاصة بالجامعة، وادامة التواصل بين الملاكات التعليمية والطلبة”.

واردفت الجلبي ان “الشركة جهزت مستشفى البصرة التعليمي والمدينة الرياضية بخدمة الانترنت المجانية ايضا، بعد ان تم اجراء الكشف الميداني على المستشفيات ومواقع الحجر الصحي في المحافظة دعماً للمرضى الراقدين، إذ تم فتح حزمة مقدارها (٥٠ ميكابايت) الى مستشفى البصرة التعليمي و (١٠ميكابايت) إلى موقع الحجر في المدينة الرياضية، وما زال العمل جاريا لإيصال خدمة الإنترنت إلى كلية الطب والى باقي المستشفيات في المحافظة التي تضم مواقع للحجر الصحي للمصابين بفايروس كورونا المستجد”.