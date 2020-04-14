لا تغسل مشتريات البقالة بالصابون

متابعة الصباح الجديد :

إذا كنت تغسل منتجات البقالة بالماء والصابون أملاً في التخلص من فيروس كورونا الجديد فلست الوحيد بالتأكيد، لكن خبراء سلامة الأغذية لا ينصحون بذلك.

وعلى الرغم من أن الصابون هو عنصر أساسي في المطبخ، وفعال في منع انتشار الفيروس، إلا أنه مصمم لتنظيف الأسطح واليدين، مما يعني أن تنظيف التفاح بالصابون ليس فكرة جيدة، حتى إذا كنت قلقاً بشأن انتقال فيروس كورونا.

لماذا لا يُفضل غسل المنتجات الغذائية بالصابون؟

يمكن أن يسبب تناول الصابون شعوراً بالغثيان والرغبة بالتقيؤ والإسهال وأشكال أخرى من مشكلات الجهاز الهضمي، ويمكن أن يؤدي إلى محاكاة بعض أعراض الإصابة بفيروس كوفيد -19، وينتهي بك الحال في المستشفى، مما يضع ضغوطاً لا داعي لها على العاملين في الرعاية الصحية.

وتحدث ضائقة الجهاز الهضمي بنحو عام بعد تناول الصابون بكميات كبيرة نسبياً، لكن خبراء سلامة الأغذية يقولون إنه ما يزال من غير الجيد غسل منتجاتك الغذائية بالصابون، حيث يمكن أن يؤثر الغسل بالصابون على نكهة طعامك.

وذكرت وزارة الزراعة والأغذية الأميريكية في ورقة نشرت على الإنترنت “لا يجب على المستهلكين غسل الفواكه والخضروات بالصابون أو المنظفات الأخرى، هذه المنتجات غير معتمدة أو مصنفة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميريكية للاستعمال على الأطعمة، ويمكن للمستهلك أن يبتلع بقايا الصابون الممتصة من قبل المنتج الغذائي”.

ما هي الطريقة الأفضل لتنظيف الأغذية؟

كل ما عليك فعله هو فرك منتجاتك الغذائية بلطف في أثناء شطفها بالماء الجاري، وتقول إدارة الغذاء والدواء الأميريكية في ورقة إرشادية عبر الإنترنت “ليست هناك حاجة لاستعمال الصابون لغسل المنتج. بالنسبة للمنتجات الصلبة مثل البطيخ والخيار والجزر والأفوكادو، يمكنك أيضاً استعمال فرشاة نظيفة، ولكن هذا يمكن أن يضر بالمنتجات الأكثر نعومة”.واستناداً إلى الأبحاث المتعلقة بالأمراض المنقولة بالغذاء والفيروسات الأخرى، يمكن إزالة ما بين 90% و 99% مما يوجد على المنتج بالمياه الجارية، كما يوضح بن تشابمان، الأستاذ وأخصائي سلامة الغذاء في جامعة ولاية نورث كارولينا.

وفي بعض الأحيان يمكن أن تلتصق الميكروبات بشقوق أو أجزاء أخرى من الفاكهة أو الخضار لا يمكن أن تصل المياه إليها، لكنه تشابمان يعتقد أن إضافة الصابون لن يكون أفضل من الماء وحده.

ونظراً لعدم وجود دليل حتى الآن بأن فيروس كوفيد-19 ينتقل من خلال الطعام، فإن إرشادات غسيل الأغذية تبقى نفسها كما لو كنا لا نواجه أي وباء، لكن عليك أن تغسل يديك بالماء والصابون بنحو جيد قبل وبعد غسل هذه المنتجات.

وتتضمن الإرشادات الأخرى إزالة المناطق التالفة من الفواكه والخضروات، وشطف المنتجات بالماء قبل التقشير والتقطيع، وتجفيف المنتجات بعد غسلها، والتخلص من الأوراق الخارجية للخضروات الورقية كالخس والملفوف.

هل يمكن استعمال منظفات مصنوعة من مواد طبيعية؟

يمكن استعمال الماء والخل أو عصير الليمون وصودا الخبيز لتنظيف المواد الغذائية، لكن تشيبمان لا يشجع على ذلك، حيث يمكن أن يغير من طعم هذه المنتجات، كما لا يوجد دليل حتى الآن على قدرة الخل للتخلص من فيروس كورونا، بحسب صحيفة هافينغتون بوست الأميريكية.