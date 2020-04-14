في زمن كورونا.. صراف آلي يقدم الأرز بدل النقود

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ابتكر رائد أعمال في مدينة هوتشي منه الفيتنامية ماكينات صراف آلي تعمل طوال الوقت لكنها لا تصرف نقوداً بل أكياسا من الرز لتساعد من فقدوا وظائفهم ومصدر دخلهم بسبب القيود المفروضة في عموم البلاد لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسجلت البلاد 262 حالة إصابة بـ”كوفيد-19″ ولم تعلن عن أي وفيات حتى الآن، لكن نتيجة لقواعد تباعد اجتماعي فرضت في 31 مارس لمدة 15 يوما، أغلقت الكثير من المتاجر والأعمال الصغيرة وأصبح الآلاف مؤقتا من دون عمل أو دخل.

ومن بين من فقدوا عملهم زوج نوين تاي لي وهي أم لثلاثة أطفال وتبلغ من العمر 34 عاما وقالت “ماكينات صرف الأرز الآلية تلك مفيدة. بهذا الكيس الواحد من الرز لدينا ما يكفينا ليوم، الآن لا نحتاج إلا أطعمة أخرى. يعطينا الجيران أحيانا بعض البواقي”، على فق ما نقلت “رويترز”.

وتصرف الماكينة كيسا يحتوي على كيلو ونصف من الرز لعمال محتاجين أغلبهم باعة متجولون أو من عمال الأجرة اليومية.

وتبرع هوانغ توان آن، رجل الأعمال صاحب الفكرة، في البداية بمجموعة من أجراس الأبواب الذكية لمستشفى في المدينة قبل أن يوجه خبرته التكنولوجية لمجال توزيع الطعام.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن “ماكينات صراف آلي للرز” مماثلة أقيمت في مدن كبرى أخرى مثل هانوي وهيو ودانانغ.

وقال رجل الأعمال لوسائل الإعلام إنه أراد أن يشعر الناس بأنهم ما يزال لديهم القدرة على الوصول للطعام والموارد برغم من المشكلات المادية التي وجدوا أنفسهم فيها.