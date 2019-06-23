سرقة غامضة لتمثال مارلين مونرو

الصباح الجديد – وكالات:

بدأت شرطة لوس أنجلوس حالة من الاستنفار الأمني واسع النطاق، بعد سرقة واحد من أشهر تماثيل هوليوود، هو تمثال نجمة الإغراء الشهيرة، مارلين مونرو.

ونشرت شبكة “فوكس نيوز” الأميركية كواليس السرقة الصادمة لتمثال مارلين مونرو، الذي تم تشييده عام 1994 لوقفتها الشهيرة.

ونقلت الشبكة الأميركية عن مسؤولين أمنيين، قولهم إن واقعة السرقة تلك، واحدة من أغرب السرقات في التاريخ، خاصة وأن التمثال البرونزي “غير القابل للصدأ” طوله أكثر من طابقين تقريبا.

وقال ميتش أوفاريل، عضو مجلس مدينة لوس أنجلوس إن شاهدا رأى شخصا يتسلق البرج الموجود في جادة الشهرة في هوليوود ويقطع التمثال بمنشار.

ولكن الأغرب أن كاميرات المراقبة لم تسجل أي حركة غريبة حول التمثال، ولكن فجأة اختفى التمثال.

ولقطت كاميرات المراقبة شخصا ما يقفز على المبنى، لكن لم يظهر وهو يقطع تمثال مارلين مونرو أو أي شيء، ثم شوهد بعدها وفي يده حقيبة للظهر.

وقالت شرطة لوس أنجلوس إنها رفعت بصمات الأصابع حول قاعدة التمثال، وبالقرب من برج “نساء هوليود الأربع” الملاصق لتمثال مارلين مونرو، ومن المؤمل ان يتم الكشف عن اسم السارق قريبا.