تقرير اميركي: العراقيون ملتزمون باجراءات الحظر للوقاية من كورونا

الصباح الجديد- متابعة

أفاد تقرير لصحيفة مونيتور الامريكية امس الاثنين، بأن انتشار فايروس كورنا قد غير من عادات وتقاليد العراقيين في اظهار المودة من خلال التواصل الجسدي مع الاخرين، ومنع التجمعات العراقية في الافراح والاحزان التي كانت تعتبر من العادات المألوفة لديهم.

وذكر التقرير أن “التحية التقليدية بين العراقيين تتضمن ثلاث قبلات على كل الخد للتعبير عن المودة والاشتياق ، لكن هذه الممارسة لم تعد مقبولة في الوقت الحالي مع انتشار الوباء ، حيث يمارس الكثير من العراقيين في الوقت الحالي حالة التباعد الاجتماعي حتى مع الاعزاء من الاصدقاء والاقارب خوفاً من انتقال فايروس كورونا ، فلم يعد الرجال يقبلون خدي بعضهم البعض ولم تعد النساء تعانق بعضهن البعض ، مما ينهي بشكل أساسي التقاليد الراسخة ، حتى ولو مؤقتًا”.

واضاف أن ” السلطات العراقية فرضت منذ 13 آذار الماضي اجراءات صارمة بسبب العدد المتزايد لحالات الإصابة بفيروسات كورونا. كما تم حظر التجمعات والزيارات الدينية وخدمات الجنازة وحفلات الزفاف، لكن بعض العراقيين مازالوا لا يلتزمون بهذه الإجراءات”.

وتابع أن ” بعض القبائل قررت منع القبلات والمصافحة وأمرت أولئك الذين يحضرون الاحتفالات بالحفاظ على مسافة آمنة بين بعضهم البعض”، مبينا أنه ” في الثقافة العراقية ، لا سيما في المحافظات الوسطى والجنوبية ، تقيم أسر المتوفين خيامًا لاستقبال الأشخاص الذين يقدمون تعازيهم. عادة ما يتم تقديم القهوة العربية ووجبتين خلال هذه الاحتفالات الجنائزية. سيشرب العشرات من الذين يحضرون موكب الجنازة من الكوب نفسه دون غسله، لكن القبائل ، التي تتمتع بنفوذ اجتماعي واسع ، حظرت هذا التقليد وتم استخدام أكواب بلاستيكية يمكن التخلص منها ، بل امتنعت بعض القبائل عن تقديم القهوة”.