نائب عن سائرون: بعد الترحيب الاعلامي بالكاظمي الصدام السياسي وشيك

بغداد – الصباح الجديد :

اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، أن مشاركة بعض الزعماء السياسيين خلال تكليف مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء ليست لدعمه بل من اجل التخلص من رئيس الوزراء المكلف السابق عدنان الزرفي، مبينا ان القوى السياسية ستغادر مرحلة الترحيب الاعلام الى الصدام السياسي خلال الايام المقبلة.

وقال المسعودي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “مشاركة بعض القيادات السياسية المعروفة في مراسيم تكليف مصطفى الكاظمي ليست لدعمه بل للاحتفاء بانتهاء تكليف عدنان الزرفي”.

واضاف لمسعودي ان”تكليف الكاظمي هي بداية المرحلة وستنتقل الكتل السياسية الى صياغة البرنامج الحكومي ومن ثم الى مرحلة الصدام والخلاف فور التفاوض على تشكيل الحكومة والحصص الوزارية”.

وأشار إلى ان “سائرون يدعم البرنامج الحكومي ولا يرغب بالاشتراك في الحكومة المقبل عبر وزراء لها، فضلا عن سعيها لاصلاح العملية السياسية دون الاشتراك في الحكومة المقبلة”.