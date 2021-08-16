شركة غاز البصرة باشرت تقديم برنامج تدريب عالي الجودة لمنح المعرفة الأساسية والخبرة للطلبة

التحاق الوجبة الأولى من طلبة كلية الهندسة جامعة البصرة

البصرة ـ سعدي السند:

استقبلت إدارة شركة غاز البصرة الدفعة الأولى من الطلاب المشاركين ببرنامج التدريب الصيفي الذي يشمل تدريب 50 طالبا وطالبة من جامعة البصرة لمدة شهر كامل، والذي يقام تحت شعار ( لأننا نهتم بمستقبل الطاقة في العراق) .

وقد تم تصميم هذا البرنامج من قبل مختصين وذلك لمنح الطلاب والطالبات أفضل استثمار للوقت الذي سيمضونه برفقة خبراء في مجال الطاقة وهذا البرنامج التدريبي الصيفيي هو أيضاً جزء من اتفاقية التعاون التي تم توقيعها مع جامعة البصرة في مطلع العام الجاري.

نحن في جامعة البصرة نحرص على تطوير ودعم طلبتنا

وفي تصريح لرئيس جامعة البصرة الدكتور سعد شاهين حمادي قال : من دواعي سرورنا أن نتواصل اليوم مع الشركاء في شركة غاز البصرة لمتابعة ما تم قطفه من ثمار اتفاقية التعاون العلمي المشترك بين الطرفين ونحن في جامعة البصرة نحرص على تطوير ودعم طلبتنا وخريجينا بكافة السبل المتاحة، ومنها توفير التدريب الميداني الملائم بما يتفق مع تطلعات شركة غاز البصرة، لذا كان لهذا الاتفاق أهمية كبيرة لدى الطرفين و قد فتحت شركة غاز البصرة أبوابها لـ 50 متدربًا من جامعة البصرة، على دفعتين تتكون كل منهما من 25 متدربًا حيث التحقت الوجبة الأولى يوم الخميس الماضي.

أقمنا شراكة جيدة مع الجامعة

اما مالكولم مايس المدير العام لشركة غاز البصرة فقد قال :يسعدني جدًا أن أرى هذا البرنامج يؤتي ثماره فقد أقمنا شراكة جيدة مع الجامعة من خلال تعاوننا المشترك الذي وقعناه في وقت سابق من هذا العام، ومن خلال هذا التعاون والالتزام سوف نستمر في الوفاء بوعودنا ولا يمكن تشكيل مستقبل العراق إلا من خلال المواهب العراقية ذات الكفاءات العالية وهدفنا في شركة غاز البصرة هو رعاية هذه المواهب والاحتفاظ بها داخل الدولة من خلال تقديم برنامج تدريب عالي الجودة إضافة إلى توفير فرص عمل لثلاثين خريجا من الأوائل في جامعة البصرة كل عام .

فخورون بتقديم الدعم للاستثمار المجتمعي

وأضاف مالكوم مايس: لقد التحقت الوجبة الأولى من أصل50 شابًا وشابة من نخبة الطلاب في جامعة البصرة، تم اختيارهم للتسجيل في البرنامج بعد تقييم مدروس و شركة غاز البصرة هي شركة عراقية ونحن فخورون بتقديم الدعم من خلال استراتيجيتنا للاستثمار المجتمعي لصالح المجتمعات المحلية والطلاب و إن توفير الطاقة في جنوب العراق هو أحد أهدافنا الرئيسية، ليس من خلال زيادة إنتاج الغاز فقط، ولكن أيضًا من خلال المساعدة في بناء المواهب وتمكينها لتكون جزءًا من قطاع النفط والغاز المستقبلي في العراق.

سيوفر هذا التدريب المعرفة الأساسية والخبرة اللازمة

وأوضح : البرنامج بدا الان في شهر آب/أغسطس من هذا العام كما اعلنا سابقا وباشرت الدفعة الأولى، وستحذو الدفعة الثانية حذوها في أيلول/ سبتمبر وسيستمر البرنامج لمدة أربعة أسابيع مكثفة لبرنامج التدريب الذي سيكون مركّزا وسيتم تنفيذه من خلال تخصص محدد ومشروع ذي صلة وسيوفر هذا التدريب المعرفة الأساسية والخبرة اللازمة للمتدربين لبدء حياتهم المهنية و يعد برنامج التدريب هذا من المبادرات التي تم التخطيط لها من قبل شركة غاز البصرة وجامعة البصرة في إطار التعاون المشترك بينهما وينوي الطرفان تقديمها في الفترة المقبلة.

خطوة أخرى لتعزيز القدرات المحلية ودعم الطلاب

وكانت شركة غاز البصرة قد أطلقت منتصف شهر تموز الماضي وبالتعاون مع جامعة البصرة برنامج التدريب الداخلي، وهو من المبادرات الرئيسية التي تأتي في إطار اتفاقية التعاون المشترك الموقعة في وقت سابق من هذا العام بين الطرفين وهذه خطوة أخرى لتعزيز القدرات المحلية ودعم الطلاب.

شركة غاز البصرة تضع حجر الأساس لمدرسة الراحة

من جانب اخر احتفلت شركة غاز البصرة بوضع حجر الأساس لمدرسة الراحة الابتدائية بحضور مدير عام الشركة السيد مالكولم مايس وبحضور مدير تربية الزبير حسن حاجم والمهندس عباس ماهر قائممقام الزبير، ويعد هذا إنجازا مهما وتقدمًا في مشاريع رفع التجاوزات التي تتعامل معها شركة غاز البصرة على مدار السنوات الماضية لإبعاد المواطنين عن خطوط الأنابيب ومخاطرها..

وتعد التجاوزات من أبرز التحديات التي تعالجها شركة غاز البصرة من خلال استراتيجية الشركة للأداء المجتمعي والتنمية المستدامة فقد اجرت الشركة خلال السنوات الماضية تقييمًا شاملاً لمسارات خطوط الأنابيب الموروثة، واكتشفت الدراسة أن مدرسة الراحة، وهي مدرسة ابتدائية حكومية تضم ما يقرب من 200 طالبا، كانت قريبة جدًا من خطوط الأنابيب التشغيلية للشركة بحيث لا يمكن اعتبارها آمنة كذلك الأمر مع مدرستي الفرقان والشهيد وجدي وقامت على الفور بتشييد أبنية موقتة لحين تنفيذ الأبنية الدائمية وها هي شركة غاز البصرة اليوم تضع حجر الأساس لمدرسة الراحة الدائمية إيفاء بوعودها للمجتمع المحيط بأعمالها ولتحقيق موقع وبيئة آمنة للحفاظ على حياة التلاميذ والكوادر التدريسية.