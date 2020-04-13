أوبك وشركاؤها يعتزمون خفض انتاج النفط 20 مليون برميل يوميا

الاربعاء..اعلان تفاصيل مساهمة الدول من خارج المنظمة في الاتفاق

الصباح الجديد-متابعة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب امس الاثنين أن أكبر الدولة المصدرة للنفط في العالم تدرس إمكان خفض الانتاج بمقدار 20 مليون برميل يوميا بموجب اتفاق يهدف الى تعزيز الاسعار.

وقال ترامب الذي يعود له الفضل في التوسط في الاتفاق، ان الاتفاق أكبر من المتوقع وسيساعد على انتعاش قطاع الطاقة من تأثيرات وباء كوفيد-19، مضيفا “اوبك وشركاؤها يتطلعون الى خفض 20 مليون برميل يوميا، وليس 10 ملايين كما تردد”.

من جهته، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إنه سيتم الإعلان يوم الأربعاء القادم عن تفاصيل مساهمة الدول من خارج “أوبك+” في اتفاق الخفض الدولي للنفط.

ونقلت قناة “العربية” الإخبارية امس الاثنين عن وزير الطاقة قوله إن اتفاق الخفض الدولي قد يصل حجمه إلى 5ر19 مليون برميل يومياً.

وكانت دول “أوبك+” أعلنت يوم أمس الاول الأحد عن اتفاقها على خفض إنتاج النفط بمعدل 7ر9 مليون برميل يومياً.

ونوّه وزير الطاقة السعودي إلى أنه حتى لو كان قد تم خفض الإنتاج في 6 آذار/مارس في فيينا، فسنضطر للتخفيض مجدداً، مشيرا إلى أن الاتفاق يشمل إضافة للمخزونات الاستراتيجية بـ3 ملايين برميل يومياً في آيار/مايو وحزيران/يونيو.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أجرى اتصالاً هاتفياً في وقت مبكر من صباح امس الاثنين بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب “استعرضا خلاله نتائج اجتماع مجموعة (أوبك +)”.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية”واس” أن ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي أعربا “عن ترحيبهما بالوصول لاتفاق تاريخي طويل الأمد لتخفيض الإنتاج بما يتناسب مع حجم تداعيات جائحة كورونا،وبما يتوافق مع تطلعات الأسواق، وبما يعزز نمو الاقتصاد العالمي”.

وتوصلت دول “أوبك +” أمس الاول الأحد إلى اتفاق على تخفيض الإنتاج بدءا من الأول من آيار/مايو القادم بـمعدل 7ر9 مليون برميل يوميا لمدة شهرين.

وكتب الرئيس ترمب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا: “الاتفاق الكبير مع أوبك بلس تم إنجازه. هذا سينقذ مئات آلاف الوظائف في قطاع الطاقة في الولايات المتحدة”.

وقد توصل تحالف أوبك +، الذي يضم أعضاء المنظمة، ودولاً من خارجها أبرزها روسيا، إلى اتفاق بالإجماع على تخفيض إنتاج النفط، يوصف بأنه أكبر خفض من نوعه في تاريخ إنتاج الخام العالمي.

وقال تحالف “أوبك + “في مسودة بيان إن إجمالي تخفيضات إنتاج النفط العالمية التي سوف تسري من الأول من آيار/مايو 2020 سيتجاوز 20 مليون برميل.