بساتين الحي ونهر الغراف أسهمت بتنمية مواهبي الفنية ‏

التشكيلي علاء السراي: ‏

بغداد ـ فلاح الناصر:‏

في قضاء الحي بمحافظة واسط، بدأ الفنان علاء عبد الله السراي، يرسم لوحاته التي شكلتها الطبيعة والبساتين ‏والاشجار المجاورة لنهر الغراف بما حملته من تفاصيل جميلة.

يقول السراي: في البداية كنت مولعا بالخط العربي، سيما ما يقدمه ‏برنامج “المرسم الصغير”، واسهمت البيئة في منطقتي بتنمية قدراتي في الرسم، كما تأثرت بالفنان الراحل ‏فائق حسن، والفنان العالمي الاميركي ريتشارد شميد، ونلت دعما من اساتذة الفن في محافظتي كريم ناصر، ‏وغسان داود، واسعد عباس وشاكر الشاوي. واعتمد في لوحاتي المدرسة الواقعية، تشدني رسومات ‏الخيول والصور الشخصية “البورتريه”.‏

ويضيف: الفن نتاج حضاري للأمم والشعوب على مدى الأزمان، اذ يعكس ثقافة الشعوب في ‏اللوحات التي تخلد للتأريخ والأحداث كما في رسومات الحضارات القديمة، اضافة الى ان اللوحات تسهم بتنمية ‏حب الجمال وتعزيز الاثارة لدى الانسان عبر ما تقدمه اللوحات.‏

عن طموحاته.

السراي قال ايضا: اطمح ان يكون هناك دعم مادي ومعنوي للفنانين من الجهات المسؤولة عن ‏الحركة الثقافية والادبية في العراق نظرا للمكانة والحضارة العريقة التي يملكها العراق وكذلك تسليط ‏الضوء على المبدعين اعلاميا، وعلى الصعيد الشخصي اتمنى المشاركة في معارض عالمية كبرى.‏

يذكر ان الفنان علاء عبد السراي شارك في العديد من ‏المعارض الفنية في شتى المحافظات، فضلا عن مشاركاته في مصر وإيران، ومؤخرا كانت له مشاركة في معرض ‏‏”الطبيعة في زمن الكورونا” الذي اقيم عبر الانترنت في لبنان. حصل من خلال مشاركاته هذه العديد من ‏الشهادات التقديرية والإشادة بلوحاته التي يستعمل فيها الألوان الزيتية واقلام الفحم.‏