أكبر أسرة بريطانية ترحب بمولودها الـ22!

الصباح الجديد-وكالات:

في ظل العزل المنزلي شاركت أكبر أسرة في بريطانيا أول صورة رسمية لابنتها الجديدة، والتي أخذت الترتيب الثاني والعشرين في إخوتها الذين سبقوها. وبحسب موقع “ميرور” نشرت عائلة “رادفورد” نبأ وصول ابنتها الأخيرة على صفحتهم على فيس بوك، وقالت إنها في حالة حب بالفعل.

وتُعد عائلة “رادفورد” أكبر عائلة في بريطانيا، و نشرت الأم “سو” سلسلة من الصور لطفلتها في ملف العائلة على فيس بوك، وكتبت: “رحبنا بطفلة جميلة اتت الى هذا العالم، نشعر بالسعادة لأننا في أمان وسلام، نحن جميعاً نحبها”.

وقالت “سو” في حديث لها لموقع “ذا صن”: “أول طفل أنجبته كان عمري وقتها 13 عاماً، وكانت جميع الولادات تمر بسلام، لكن هذه المرة كانت أغرب ولادة حصلت لي، لكنها واحدة من أفضل التجارب”.

واضافت: “كنت خائفة للذهاب إلى المستشفى بسبب تفشي فيروس كورونا، كنت قلقة للغاية، ولكن عندما وصلت إلى هناك شعرت بالأمان على الفور”.