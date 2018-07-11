إكمال الفرز اليدوي لست محافظات جنوبية وبنسبة مطابقة 100 %

بغداد ـ الصباح الجديد:

أفاد مصدر في المفوضية العليا للانتخابات، أمس الأربعاء، بإكمال الفرز اليدوي لمحطات الاقتراع الخاصة بست محافظات جنوبية وبنسبة مطابقة 100%.

وقال المصدر “تم الانتهاء من عملية عد وفرز محطات القادسية والبالغة 85 وكانت النتيجة مطابقة 100بالمئة”، مبينا “تم عد وفرز محطات السماوة والبالغة 93 وكانت النتيجة مطابقة 100 بالمئة ايضا”.

وأشار المصدر الى ” إكمال المحطات الخاصة بست محافظات الجنوبية وهي البصرة وميسان وذي قار وواسط والقادسية والمثنى وكانت المطابقة 100 بالمئة “.

وأشار الى ان اليوم الخميس، سيشهد نقل صناديق الأنبار البالغة 501 محطة وصلاح الدين 425 محطة التي عليها شكاوى وطعون الى بغداد من اجل عدها وفرزها يدويا”.