الصدر يحث فرنسا لدور فاعل في المجال الخدمي ولا سيما الطاقة والمياه

بغداد ـ الصباح الجديد:

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الأربعاء، فرنسا إلى أخذ دور فاعل في الجانب الإنساني ومجالات الطاقة والمياه والزراعة، فيما أكد على ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة “وطنية وأبوية”.

وقال مكتب الصدر في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن الأخير استقبل في الحنانة “وفداً ضم المبعوث الخاص لوزير الخارجية الفرنسي جيروم بونافون مدير دائرة شمال افريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية والسفير الفرنسي لدى العراق بورنو أوبيير”.

وأضاف البيان، أن “اللقاء تناول بحث العلاقات بين البلدين والشعبين العراقي والفرنسي وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة استناداً الى الاحترام المتبادل، وبحث مجريات العملية السياسية في البلد وما أفرزته نتائج الانتخابات، وتناول اللقاء أيضاً الحديث عن دول الجوار العراقي ومدى تأثير تدخلها في الشأن الداخلي للبلد، وكذلك الأحداث والصراعات في الشرق الأوسط”.

وذكر الصدر، بحسب البيان، أن “الوضع في العراق يحتم ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة وطنية وأبوية تهدف إلى تقديم الخدمات وتوفير العيش الحر الكريم لجميع المواطنين دون تمييز”.

ودعا الصدر الحكومة الفرنسية إلى أن “يكون لها حضوراً فاعلاً في المجال الخدمي لا سيما الطاقة والمياه والزراعة وكذلك الجانب الإنساني لما لفرنسا من دور واسع في هذا المجال”.