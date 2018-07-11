العبادي: دورنا في القضاء على داعش ريادي ونحتاج مساعدة العالم

قبيل توجهه الى مؤتمر بروكسل لدعم العراق

بغداد – وعد الشمري:

كشفت الحكومة الاتحادية، أمس الأربعاء، عن أبرز محاور مؤتمر دعم العراق الذي انعقد يوم أمس في العاصمة البلجيكية بروكسل بمشاركة 60 دولة، لافتة إلى أن أهم مخرجاته سوف تتعلق بتأهيل القوات العسكرية، والمساعدة في عودة الحياة إلى المناطق المحررة، وتوفير فرص استثمارية آمنة للشركات الأجنبية، ومكافحة الإرهاب ومحاربة أفكاره.

وقال المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي أن “العراق تلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر يعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل مخصص لدعمنا ومحاربة الارهاب وتوفير بيئة اقتصادية صالحة للاستثمارات امام الشركات الاجنبية”.

وأضاف الحديثي أن “المؤتمر ينعقد بمشاركة 60 دولة وبالذات المشاركة في التحالف الدولي الذي ساعد العراق في معركته ضد الارهاب”.

وأشار إلى أن “مؤتمراً آخر سوف يعقد على هامش هذا الملتقى لدول حلف الناتو والدول الصديقة ومنها العراق لمناقشة قضايا خاصة لتعزيز والنصر العسكري ضد الارهاب”.

وبين الحديثي أن “من اهداف المؤتمر ضمان سبل ادامة هذا الزخم في التعاون مع الدول على المستوى الامني والاستخباري، وكذلك فيما يخص الجوانب المتعلقة بتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة”.

وأكد الحديثي أن “رئيس الوزراء حيدر العبادي سوف يطرح خلال مشاركته اشكال الدعم المطلوب مستقبلاً بعد انجاز النصر العسكري وطي الصفحة الحربية”.

وتحدث عن “استحقاقات امام العراق على المستويات الامنية والاستقرار ومحاربة الفكر والثقافة التي انتجت الارهاب في المنطقة، ومساعي ملاحقة الخلايا خارج العراق، وهذا جوهر اساسي لضمان عدم وصول العنف مجدداً إلى البلاد”.

ويسترسل المتحدث الرسمي للحكومة إن “تلك الملفات تعد جزءًا اساسياً من توجه العراق، مستقبلاً والعبادي سوف يقدم إلى العالم تفصيلاً بهذا الشأن”.

وأكمل الحديثي بالقول إن “الحكومة تتنظر من خلال مؤتمر بروكسل جهود الدول الاخرى فيما يتعلق بالتدريب ودعم القوات الامنية على مستوى التسليح والتأهيل والتدريب والارتقاء بجاهزية القطعات العسكرية لمواجهة اي طارئ قد يحصل”.

يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي توجه، أمس الاربعاء، الى العاصمة البلجيكية بروكسل لحضور اجتماعات التحالف الدولي ضد عصابات داعش الإرهابية والتي تعقد اليوم وقال قبيل مغادرته:” دورنا ريادي في القضاء على داعش وهذا يحتاج لمساعدة دول العالم”

وقال مكتب العبادي في بيان اطلعت عليه “الصباح الجديد”، إن “رئيس مجلس الوزراء

“سيلتقي على هامش المؤتمر بعدد من المسؤولين اضافة الى حلف الناتو”.

وأعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، امس الأول الثلاثاء، أن بعثة الناتو الجديدة لتدريب القوات الأمنية العراقية ستسهم في الحيلولة دون عودة الإرهاب إلى العراق.