  • الأربعاء , 8 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • منوعات
  • الصحة العالمية: الرضاعة الطبيعية تحمي أطفالك من كورونا

الصحة العالمية: الرضاعة الطبيعية تحمي أطفالك من كورونا

منوعات
التعليقات على الصحة العالمية: الرضاعة الطبيعية تحمي أطفالك من كورونا مغلقة
21 views

نصحت منظمة الصحة العالمية الأمهات بإرضاع أطفالهن “رضاعة طبيعية” في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن لها أهمية كبيرة لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للمنظمة في مصر، على “تويتر”، ضمن الجهود التي تبذلها عالمياً للوقاية من فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد – 19”.

ونصحت منظمة الصحة العالمية الأمهات: “عليكِ بالرضاعة الطبيعية لحماية أطفالك من الأمراض، ولكي ينمو جسمهم بطريقة صحية”.

وتابعت: “للرضاعة الطبيعية دور فعال في وقاية الطفل من الأمراض المعدية، لأنها تقوي الجهاز المناعي عن طريق نقل أجسام مضادة من الأم إلى الطفل”.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة