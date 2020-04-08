  • الأربعاء , 8 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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القبض على عريسين والقس و50 ضيفا خرقوا الحجر

منوعات
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بدأ عريسان رحلة عمرهما بطريقة غير متوقعة، بعد أن ألقت الشرطة القبض عليهما مع ضيوفهم وأودعتهم السجن.

تلقت السلطات المحلية في جنوب أفريقيا معلومات تفيد بأن حفل زفاف في مدينة كوازولو ناتال سيقام على الرغم من حظر التجمعات على مستوى البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتحركت الشرطة بنحو سريع، وألقت القبض على جميع الضيوف البالغ عددهم 50 شخصاً، مع العروسين والقس، وتم اقتيادهم إلى مركز الشرطة في المدينة.

وبحسب “سي إن إن” سيعرض المتهمون، اليوم، على المحكمة للنظر بالتهم التي وجهت إليهم والعقوبات التي ستنفذ بحقهم.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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