الطلبة يتمسك بوصافة الدوري الممتاز وفوزان ثمينان للعندليب ونفط البصرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

عزز فريق الطلبة تفوقه في مباريات دوري الكرة الممتاز رافعا رصيده إلى 52 نقطة بالمركز الثاني بعد فوزه أمس على فريق أربيل في ملعب الشعب الدولي بهدف من دون مقابل سجله اللاعب محمد زامل في الدقيقة 64 وذلك لحساب الجولة 25 لدوري الكرة الممتاز.

كما فاز نفط الوسط بهدف على مضيفه أمانة بغداد، الهدف الثمين سجله اللاعب المحترف التونسي أحمد بن عمار في الدقيقة 64.. كما فاز نفط البصرة على الديوانية بهدفين من دون رد سجلهما المحترف الكاميروني نجومبي مبينجوي 49 وصباح عواد 87.. وانتهت مباراة النجف وضيفه زاخو بالتعادل بهدف لمثله، سجل زاخو أولاً عن طريق المحترف البرازيلي كايك أوليفيرا 60 ثم تعادل للنجف محمد عبد الكريم مدافع زاخو بالخطأ في الدقيقة 69.

كما تدعو لجنةُ شؤون اللاعبين ممثلَ نادي الطلبة الرياضي للحضورِ إلى مقرّ الاتحاد في الساعةِ العاشرة من صباح اليوم الخميس الموافق (10/3/2023) بشأنِ الدعاوى المُقدمة من قبلِ اللاعبين والمدربين المُدرجة أسماؤهم في أدناه، على أن يكون المُمثل مُلماً بحيثيات الدعاوى، ولديه الصلاحياتُ كافة قدر تعلق الأمر بالدعوى، مستصحباً معه كتابَ تخويل من قبل إدارة نادي الطلبة الرياضي.المدربون: حامد صالح مهدي – فرید مجيد غضبان.. واللاعبون: (غسان جاسم جلاب، منير حمود لطيف، سعد محسن علي، أحمد جاسب طارش، علي عبد ذیاب، ثامر فؤاد شهاب، ومحمد كاصد کاظم، داره محمد حبیب، سيف جليل فليح، خلدون إبراهيم).