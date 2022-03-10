بغداد تحتضن العرس العربي للشباب والناشئين بالشطرنج

المنافسات تبدأ اليوم بدعم وزاري وأولمبي

اللجنة الاعلامية للبطولة

تنطلق اليوم الخميس منافسات بطولة العرب للشباب والناشئين بالشطرنج والتي تضيفها قاعة قرطبة في فندق المنصور ميليا ، وبحضور وزاري واولمبي رفيع المستوى وتستمر حتى الثامن عشر من الشهر الجاري، وبمشاركة اكثر من 95 لاعب ولاعبة يمثلون 14 دولة وهي: مصر والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والصومال وجيبوتي وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن وعمان والبحرين والعراق البلد المنظم للبطولة، وستكون الساعة الخامسة عصراً موعداً لانطلاق الجولة الاولى منها، تسبقها في الساعة الرابعة احتفالية الترحيب بالوفود المشاركة.

تعزيز الثقة

وتحدث الامين العام لاتحاد الشطرنج امجد علاء قائلاً: بعد غياب دام لاكثر من 20 عاماً عن تنظيم البطولات في بغداد الحبيبة، عاد العراق وبقوة لتنظيم بطولة العرب للفئات العمرية للشباب والناشئين بعد ان عزز ثقة الاتحاد الدولي والاسيوي والعربي من خلال تنظيم البطولات الدولية وبمشاركة دول اوربية واسيوية وافريقية.

دعم وزاري واولمبي

مشيداً بالدور الكبير والدعم اللامحدود من قبل السيد وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال ورئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية الكابتن رعد حمودي اللذان قدما دعماً كبيراً لاتحاد اللعبة وتعهدا بانجاح مهمة العراق في تنظيم البطولات في العاصمة بغداد، والذي من خلالها ستتوضح الصورة البهية لعاصمتنا الحبيبة بغداد ، واستعدادها لاستقبال الوفود المشاركة في جميع البطولات، ونقل رسالة صريحة للعالم اجمع بان بلدنا العراق ينعم بالامن والأمان.

بغداد قلعة العرب

مضيفاً ان الاتحاد العراقي للعبة نجح في تنظيم هذه البطولات ونقل صورة ايجابية عن امكانية العراق في تنظيم البطولات العربية والقارية، كما ان الاتحاد حرص على اقامة هذه البطولة في العاصمة بغداد قلعة العرب لنقل رسالة واضحة بان العراق امناً وبامكان جميع الاتحادات ان تحذو حذوه في تنظيم البطولات العربية والقارية في العاصمة بغداد حصراً، بعد ان نظمت عدد من البطولات العربية في محافظات كردستان ومنها بطولة العرب بالمبارزة ورفع الاثقال وغيرها والتي نالت استحسان المشاركين جميعاً، وان اقامة هذه البطولة في بغداد جاء متزامناً مع رفع الحضر عن الكرة العراقية وهذا ما يؤكد للعالم اجمع باننا قادرين على استضافة جميع البطولات في بلدنا بعد ان حرمنا منها قرابة العقدين من الزمن.

مناقشة واقع اللعبة

علاء اكد بان هناك اجتماعات ولقاءات ستقام على هامش البطولة مع رؤوساء الاتحادات العربية الذين سيحضرون ومن المقرر حضور رئيس الاتحاد العربي للعبة الاماراتي سعود عبد العزيز المعلة، حيث ستناقش في الاجتماعات واقع اللعبة واخر المستجدات وسبل تطويرها بعد ان شهدت السنوات الماضية تطوراً كبيراً من خلال اقامة المدارس التخصصية التي ساهمت بطريقة او اخرى بتطور اللعبة ، بالاضافة الى دراسة الانشطة المتبقية والبطولات المعتمدة والتي وضعت في منهاج العام الحالي 2022.

استعدادات جيدة

مشيراً الى ان استعدادات لاعبينا جيدة جداً وبوجود كوكبة من اللاعبين واللاعبات الذين سبق وان نالوا اوسمة التفوق في البطولات العربية والقارية، وستشهد البطولة منافسات شرسة جداً من خلال تواجد لاعبي منتخب مصر والمغرب العربي والامارات العربية الذين يمتلكون لاعبين بمستويات عالية وسيكونون منافسين اشداء على التتويج بلقبها، كما ان البطولة معتمدة دولياً من قبل الاتحاد الدولي للعبة وان جولاتها ستقام في قاعة فندق المنصور ميليا ، وستلعب وفق النظام السويسري وبواقع 7 جولات، حيث سيشارك اكثر من 95 لاعب ولاعبة وسيتنافسون في الفئات العمرية ( 14-16-18-20 )، علماً ان جولات البطولة ستنقل ولاول مرة اون لاين على الانترنت ولجميع دول العالم، ومن خلالها سيتمكن جميع لاعبي العالم من مشاهدة منافسات البطولة.