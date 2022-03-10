حمودي وسمو يبحثان تعزيز التعاون المشترك

إعلام اللجنة الأولمبية

إستقبل رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي مدير الرياضة باقليم كردستان العراق الدكتور شاكر أحمد سمو.وبحث الجانبان المشهد الرياضي في مجمل البلاد حيث تدارسا أبرز المعطيات الرياضية المطروحة.وإستمع حمودي لشرح قدمه الدكتور سمو بصدد مفردات التعاون المستمر الذي تقدمه المؤسسات الرياضية في الاقليم لمجمل رياضة العراق.

من جانبه أشاد رئيس اللجنة الأولمبية بالمواقف الرياضية الدائمة التي يقدمها الاقليم من إستضافة البطولات الخارجية والمباريات المهمة والمعسكرات التدريبية لجميع رياضيي العراق في مختلف الاتحادات الوطنية.

وأكد أيضا ان أفق التعاون هذا يصب حتماً في الصالح الرياضي العراقي العام ويستثمر لأحاطة الشباب، في كردستان وعموم العراق، بالاهتمام الذي يستحقه ويحضّره للمنافسات الأولمبية الخارجية.من جانبه أثنى سمو على حسن الاستقبال والأهتمام الذي أولاه رئيس اللجنة الأولمبية مشيداً بالحراك الأولمبي العراقي، في المرحلة الحالية، على المستوى الدولي وتهيئة الرياضيين العراقيين للدورات الأولمبية المركزية التي ستنطلق فعالياتها في النصف الثاني من العام الجاري.هذا وقد حضر اللقاء أيضاً الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية العراقية هيثم عبدالحميد والأمين المالي للجنة الأولمبية أحمد صبري.