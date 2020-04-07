شلالات إيغواسو تتحول الى مياه ضحلة

الصباح الجديد-وكالات:

أعلن سيرخيو أكوستا، مشرف متنزه إيغواسو في الأرجنتين، أن شلالات إيغواسو الشهيرة الواقعة على الحدود البرازيلية – الأرجنتينية أصبحت من دون مياه تقريبا.

واشار أكوستا على صفحته في “فيس بوك” أن الظاهرة لم تحدث منذ عام 2006، وكتب “تبدو الشلالات في الأيام الأخيرة مختلفة عما كانت عليه سابقا، حيث كان تدفق الماء منها في هذه الفترة من السنة يصل إلى 1.5 ألف متر مكعب في الثانية. أما الآن فانخفض إلى 280 مترا مكعبا فقط، ما تسبب أيضا في تغير المناظر الطبيعية للموقع”.

ويشير أكوستا إلى أن هناك عدة أسباب لهذه الظاهرة التي لم تلاحظ منذ عام 2006 وهي: “السد الذي أنشأته البرازيل على نهر إيغواسو في أراضيها، حيث أغلقت البوابات لتوليد الطاقة، لتلبية احتياجات منظومة الري، وبهذا تغير تدفق المياه. وهذا بدوره كان نتيجة عوامل أخرى منها عدم هطول أمطار غزيرة معتادة في منطقة حوض النهر خلال الشهرين الماضيين، والتغيرات المناخية في العالم”.