الإمارات تتفق على شراكة استراتيجية شاملة مع الصين

وكالات – الصباح الجديد:

أعلنت الإمارات السبت أنها اتفقت مع الصين على “تأسيس علاقات شراكة استراتيجية شاملة” بين البلدين، وذلك في ختام زيارة رسمية يقوم بها الرئيس الصيني شي جينبينغ.

وغادر الرئيس الصيني أمس السبت الامارات التي زارها لثلاثة ايام ضمن جولة تشمل أيضا السنغال ورواندا وجنوب افريقيا.

ونشرت وكالة الانباء الاماراتية بيانا مشتركا بين الامارات والصين، يؤكد انهما اتفقتا على “ارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى و تأسيس علاقات شراكة استراتيجية شاملة تسهم في تعميق و تركيز التعاون في المجالات كافة و تعزيز التنمية و الازدهار المشترك”.

وقال البيان ان البلدين اكدا “حرصهما على تعميق التعاون ضمن مبادرة +الحزام و الطريق+ لإقامة علاقات الشراكة التجارية والاستثمارية المستدامة”.

وأطلقت الحكومة الصينية مبادرة “الحزام والطريق” الهادفة الى خلق “طريق حرير” جديدة للتجارة حول العالم، خصوصا عبر ربط الصين باوروبا.

وسيتعاون الجانبان في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية ومجالات المياه والطاقة المتجددة بالاضافة الى التعاون في مجال النفط والغاز والمجال العسكري والثقافي.

وكان شي جينبينغ التقى اول امس الجمعة مع نائب رئيس الامارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وخلال الزيارة، تم توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين، تهدف الى “تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات”، بحسب ما اوردت الوكالة.

وبين الاتفاقات الموقعة ، اتفاق اطار للتعاون واسع النطاق بين شركة نفط ابوظبي الوطنية “أدنوك” ومؤسسة البترول الوطنية الصينية.

وقبيل وصول الرئيس الصيني ، وقع البلدان عقدين في مجال استكشاف النفط والغاز في أبوظبي بقيمة 1,6 مليار دولار، بالاضافة الى اتفاقية لاقامة “سوق تجّار” ضخم في منطقة التجارة الحرة في دبي.

وتعود آخر زيارة لرئيس صيني الى الامارات للعام 1989، حين قام الرئيس الراحل يانغ شانغ كون بزيارة للدولة الخليجية تلتها زيارة للرئيس الاماراتي الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للصين في 1990.

والصين الشريك التجاري الأول للامارات. وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين في 2017 نحو 53,3 مليار دولار، علما بان الصادرات الصينية تشكل نسبة 90 بالمئة منها، وفقا لاحصاءات أبوظبي.

كما ان الامارات بين الدول المصدرة للخام الى الصين، وقامت ببيعها نفطا بنحو أربعة مليارات دولار العام الماضي.

وتأتي زيارة شي جينبينغ بعدما هدّدت مجموعة “موانئ دبي”، التي تدير 78 محطة بحرية وداخلية في 40 دولة، الاسبوع الماضي باتخاذ اجراءات قانونية ضد الصين بسبب قيامها ببناء منطقة تجارية في جيبوتي في موقع يضم محطة حاويات متنازعا عليها بين دبي وحكومة الدولة الافريقية.

وتعتبر جيبوتي، التي تستضيف القاعدة العسكرية الصينية الوحيدة خارج الاراضي الصينية، جزءا من مبادرة “طريق الحرير” الصينية.