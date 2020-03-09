اليوم.. ملعب الشعب يضيف لقاء نفط الوسط وأربيل في دوري الكرة

«الجنوب» يواجه النفط في البصرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

قررت لجنة المسابقات تغير مكان اقامة مباراة نفط الوسط مع اربيل ضمن الجولة الخامسة لدوري الكرة الممتاز، وستكون المباراة على ملعب الشعب الدولي اليوم الثلاثاء الساعة 3:00 عصرا.. ويأتي القرار بعد منع وفد نادي اربيل بكرة القدم من دخول اربيل بسبب فايروس كورونا.وجاء القرار من قيادة عمليات كربلاء منع وفد نادي اربيل بكرة القدم من الدخول الى مقر اقامته في المحافظة بسبب فايروس كورونا.كما تقام في الجولة ذاتها مباراة نفط الجنوب والنفط في ملعب الفيحاء بمحافظة البصرة.

من جانب اخر، حسم التعادل السلبي مباراة الكهرباء والقوة الجوية، التي أقيمت مساء أول أمس في ملعب التاجي، لحساب الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز.. ولم ترتق المباراة للمستوى المقبول، وغابت الخطورة عن المرميين، وبخاصة في الشوط الأول، الذي انحصر اللعب خلاله في منتصف الملعب، وكثرت الكرات المقطوعة.

وفي الشوط الثاني، لاحت فرص خجولة للقوة الجوية، منها تسديدة أيمن حسين التي علت العارضة، وفرصة أخرى للاعب علي حصني اصطدت بقدم المدافع؛ لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.. ورفع القوة الجوية رصيده إلى النقطة العاشرة، فيما حصد الكهرباء نقطته الثانية.

من جانبه، أكد المدرب المساعد لفريق القوة الجوية بكرة القدم لؤي صلاح، أن حالة الطرد التي تعرض لها امام فريق الكهرباء كانت غير مستحقة.

وأضاف صلاح في تصريح صحفي أنه «يستغرب من اشهار البطاقة الحمراء بوجهه كونه مع المدرب ايوب اوديشو واللاعبين وجميع المتواجدين على دكة البدلاء اعترضوا على الحكم المساعد عندما اعطى ضربة زاوية لفريق الكهرباء والتي شاهدها الجميع بانها ارتطمت باللاعب الخصم».

وأشار إلى أن «الحكم محمد طارق احمد شاهده وهو يعترض على هذه الحالة والتي كانت في وقت حرج خلال الدقائق الأخيرة من المباراة الأمر التي كلفته حالة الطرد والذي كان مجحفا وغير مستحق بحقه».

وفي مباراة ثانية، خطف أمانة بغداد نقطة التعادل 0 ـ 0 من مضيفه النجف.. غابت الهجمات الحقيقية في الشوط الأول من المباراة، وحضر اللعب السلبي والعشوائية ليبتعد الفريقان عن الشباك بشكل تام.. وفي الشوط الثاني تواصل اللعب السلبي مع محاولة خجولة لفريق النجف عبر اللاعب معين أحمد رد عليها مصطفى كريم برأسية علت العارضة.. وحاول لاعب النجف مصطفى مؤيد بكرة أخرى دون جدوى لتنتهي المباراة بيضاء مع أداء سلبي.. ورفع النجف رصيده إلى النقطة الثامنة فيما رفع أمانة بغداد رصيده إلى النقطة الثالثة.

من جانبه، اجتمعت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة العراقي لدراسة الأحداث التي رافقت مباراتي أربيل والصناعات الكهربائية، والنجف مع الكهرباء في الجولة الرابعة للدوري.وأصدرت اللجنة قراراتها والتي جاءت كما يلي: حرمان مشرف المباراة، صبحي كامل، من الإشراف على مباريات الدوري لموسم كامل بسبب عدم تصرفه بصرامة، وسماحه بدخول الجمهور.

نقل مباريات أربيل خارج ملعبه لمدة 3 جولات.. وحرمان جمهور أربيل من مرافقة فريقه لنهاية الموسم.وتغريم أربيل مبلغا قدره عشرة ملايين دينار.. وبخصوص ما حدث بعد مباراة النجف والكهرباء، قررت لجنة الانضباط ما يلي:

معاقبة مشرف المباراة، عبد الكاظم حسن، بالحرمان من الإشراف لمباراتين بسبب سماحه بدخول الجمهور .. ومعاقبة مشرف الكهرباء، حسين زهراوي، بحرمانه من مرافقة فريقه لمباراتين.