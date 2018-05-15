«السلة» لم يفقد الأمل في تصفيات المونديال

بغداد ـ الصباح الجديد:

يرى خالد نجم، أمين سر الاتحاد العراقي لكرة السلة، أنَّ حظوظ أسود الرافدين، في التأهل للمرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم لا تزال قائمة.

وتلعب العراق بالمجموعة الرابعة في التصفيات، وتحتل المركز الثالث بـ5 نقاط، فيما تتصدر إيران المجموعة بـ7 نقاط، وهو نفس رصيد كازاخستان (الثانية)، بينما تأتي قطر بالمؤخرة بـ5 نقاط.وقال نجم في تصريحات صحفية «المنتخب تنتظره مباراتان، أمام كازاخستان يوم 29 حزيران المقبل، ثم ضد قطر بالدوحة».

وأوضح أنَّ «مواجهة قطر ستكون هي الفاصلة؛ حيث يحتاج منتخبنا، الفوز عليها لضمان التأهل، كونها النتيجة الوحيدة التي تضمن للعراق المرور للمرحلة الثانية».

وأشار «الاتحاد قرَّر المشاركة ببطولة البحرين الدولية؛ من أجل إعداد الفريق بشكل جيد، بالإضافة لإقامة معسكر في تركيا؛ يستمر 10 أيام، ثم خوض من 3 إلى مباريات تجريبية، قبل المغادرة مباشرة إلى الدوحة».

وبيَّن أنَّ «العراق اختار الدوحة أرضًا مفترضة له أمام كازاخستان من أجل الاستفادة من عامل الاستقرار، وتجنب اللاعبين إرهاق السفر؛ لأن المباراة التالية ستكون أمام قطر، وبالتالي سيختزل الفريق عناء السفر».

يذكر أنَّه يتأهل 3 منتخبات من كل مجموعة من المجموعات الأربعة، إلى المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية للمونديال.