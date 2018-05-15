قاسم ومدلل يشاركان في إدارة التصفيات المؤهلة لكأس العرب للأندية الأبطال

بغداد ـ الصباح الجديد:

غادرنا امس الأول، الحكمان الدوليان، نخبة آسيا، للوسط مهند قاسم، ومساعد الحكم الدكتور واثق مدلل، إلى العاصمة السعودية جدة، حيث المشاركة في إدارة التصفيات المؤهلة لكأس العرب للاندية الابطال للموسم 2018/2019 ، التي تنطلق للمدة من يوم غدٍ الخميس الموافق 17 ايار الجاري ولغاية 26 منه، بمشاركة 8 أندية وزعت إلى مجموعتين، يتأهل فريقان إلى دور الـ 32 الذي تبدأ منافساتها آب المقبل وتستمر لغاية نيسان 2019.

وتضم المجموعة الاولى، الأفريقي التونسي والفيصلي السعودي والنجمة اللبناني والوئام الموريتاني، فيما ضمت المجموعة الثانية الاتحاد السكندري المصري والفتح الرباطي المغربي والسالمية الكويتي وتيليكوم الجيبوتي.

وقال الحكم الدولي المساعد، الدكتور واثق مدلل، ان المهمة المقبلة في التجمع تمنح الحكم العراقي ثقة اضافية وهو يقود المباريات إلى جانب حكام متميزين من شتى دول العرب في قارتي آسيا وأفريقيا، مبينا ان تحقيق النجاح هدف يتطلع إليه مع زميله مهند في إدارة مباريات ضمن التجمع العربي.

واوضح انه وزميله، مهند قاسم، والدكتور مؤيد محمد علي، حققا النجاح الكبير في اعلى تقويم بادارة مباراة فريقي أولسان هيونداي ومواطنه سوون سامسونج بلووينغز وهما من كوريا الجنوبية ضمن ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال آسيا التي اقيمت في ملعب الاول يوم الاربعاء الماضي 9 آيار وانتهت بفوز الأول بهدف من دون رد.

يذكر ان منافسات دور الـ 32 لبطولة الأندية العربية الأبطال، ستقام بمواجهات تجمع الزمالك المصري والقادسية الكويتي، فيما يلتقي العين الإماراتي ووفاق سطيف الجزائري، والأسماعيلي المصري امام الكويت الكويتي، والسلام زغرتا اللبناني امام الرجاء المغربي والاتحاد السعودي يلاقي الوصل الإماراتي، فيما يلعب نفط الوسط امام الصفاقسي التونسي، والهلال السعودي يلاعب الشباب العماني، ويلعب الرفاع البحريني امام مولودية وهران الجزائري، والنجم الساحلي اللبناني امام الرمثا الاردني والجوية يلاقي اتحاد العاصمة الجزائري، والنصر السعودي يواجه الجزيرة الإماراتي، ويلعب الترجي التونسي امام المتاهل من التصفيات المجموعة ب ويلعب المريخ السوداني امام الاهلي طرابلس الليبي ويلتقي المريخ السوداني امام الالجيش السوري، والاهالي المصري يقابل المتأهل من التصفيات للمجموعة أ ، في حين يلعب المحرق البحريني امام الأهليي السعودي.