اضواء على دوري كرة اليد الممتاز.. الشرطة بطلاً وأشرف هدافاً

بغداد ـ حسام عبد الرضا

انطلق دوري النخبة العراقي للموسم 2018 -2017 في 2017 -10 20 وبمشاركة 9 فرق من أصل 10 فرق كان لها ان تشارك وذلك لانسحاب فريق السليمانية بسبب الأوضاع بين الإقليم والمركز والفرق هي ( الشرطة والجيش والكرخ وكربلاء والنجف و الكوفة وبلدية البصرة والسنية من محافظة الديوانية ونفط ميسان) واختتم يوم 2018 -3 -9 حيث استمر لمدة (138 ) يوم وتوج باللقب وللمرة الثالثة على التوالي فريق الشرطة بقيادة الكادر التدريبي المؤلف الخبير بكرة اليد ظافر صاحب ومحمد جواد مدير للفريق ورعد رمضان وعمار جلوب مساعدين وصبري ياسر مدرب للحراس .

وحصل على المركز الثاني نادي الجيش للمرة الثانيةعلى التوالي بقيادة الكادر التدريبي المؤلف من حيدر غازي المدرب وحردان عزيز المدرب المساعد وأحمد مزيد مدرب مساعد ووسام فاضل مدرب للحراس.

نادي الكرخ حصل على المركز الثالث وللمرة الثانية أيضا على التوالي بقيادة الكادر التدريبي المؤلف من خالد عدنان مدرب الفريق وحمودي ناصر مدير الفريق و احمد خميس المدرب المساعد ومصطفى ياسين مدرب للحراس.

انسحبت (5) من مواجهة فريق الشرطة الزاخر بنجوم المنتخب العراقي في ملعبة وهي ( نفط ميسان وبلدية البصرة وكربلاء والنجف و الكوفة ) ، في حين فريق السنية الوحيد من فرق المحافظات التي استطاعت مواجهة الشرطة في المرحلتتين.

أقيمت 64 مباراة من أصل 72 مباراة .. وتم تسجيل (3296 ) هدف خلالها وتوزعت الأهداف كالآتي المرحلة الأولى ب(1730 ) هدف والمرحلة الثانية (1566 ) هدف ..الدور الثاني من المرحلة الأولى كان الأعلى بتسجيل الأهداف ب (229 ) هدف .. في حين كان الدور الثامن من المرحلة الثانية أقل الأهداف ب (102 ) هدف …

وكانت أعلى نتيجة تسجل في الدوري خلال مباراة الشرطة والسنية ب (20-50 ) لفريق الشرطة خلال مباريات المرحلة الأولى الدور الثاني .. وأقل نتيجة سجلت في مباراة الجيش والكرخ ب (15 -15 ) هدف خلال مباريات المرحلة الأولى الدور الثامن ..

مبارتين تم تأجيلها لفريق بلدية البصرة أمام ( النجف ونفط ميسان ) ولم تقامان لغاية الآن .. أعلى رصيد من الأهداف سجلها في مباراة واحدة كان لاعب الشرطة وكابتن منتخبنا الوطني حسين علي حمزة (15 ) هدف وسجلها في مرمى فريق السنية خلال مباريات المرحلة الثانية الدور الثاني ..وخلال مباريات الدوري انتهت (4 ) مباريات بالتعادل وتم الحسم في باقي المباريات ..حصل على لقب هداف الدوري اللاعب اشرف مؤيد من فريق كربلاء ب (102 ) هدف .

وطوال منافسات الدوري لم يستطع اي فريق مزاحمة فريق الشرطة على المركز الأول ..اشرف على مباريات الدوري عشرون شخصا مابين مشرف فني ومشرف إداري، أدار مباريات الدوري (31 ) حكما بين حكم ساحة وحكم طاولة .

فريق بلدية البصرة الفريق الوحيد الذي انسحب من المباراة بعد انتصافها وكانت أمام فريق الكوفة خلال مباريات المرحلة الثانية الدور السابع ..

ضيفت مباريات الدوري (9 ) قاعات وهن (قاعة منذر علي شناوة في الكرخ قاعة المدرسة التخصصية في وزارة الشباب وقاعة الكوفة وقاعة نادي التظامن في النجف وقاعة وسام المجد لنادي الجيش وكلية التربية الرياضية في محافظة ميسان وقاعة نادي نفط الجنوب لنادي بلدية البصرة وقاعة الشهيد رحيم عباس في الديوانية لنادي السنية وقاعة محمد باقر الحكيم في كربلاء (.

* موقع اتحاد كرة اليد العراقي