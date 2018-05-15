الجوية يتأهل لملاقاة الجزيرة الأردني في نهائي الغرب بالكأس الآسيوي

اتحاد الكرة ينفي إلغاء الدوري.. ويطلق الجولة 26 غداً

بغداد ـ الصباح الجديد:

تأهل فريق القوة الجوية لكرة القدم إلى نهائي منطقة الغرب في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، بعد تعادله أمس امام مضيفه العهد اللبناني بهدفين لمثلهما، مستفيدا من تفوقه في اللقاء الاول بكربلاء عندما فاز بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد للفريق اللبناني.

وفي مباراة امس تقدم الجوية بهدفين عن طريق حمادي احمد وعماد محسن في الدقيقتين 23 و34 وعادل العهد الكفة عن طريق محمد قدوح واحمد زريق في الدقيقتين 69 و77، فيما اشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء بوجه لاعب العهد حسين الزين في الدقيقة الاخيرة.

وسيلاقي فريق القوة الجوية في المباراة النهائي لمنطقة الغرب بالبطولة التي ستجرى اواخر شهر تموز المقبل، منافسه فريق الجزيرة الأردني الذي بلغ النهائي على حساب مواطنه الفيصلي، بالفوز 1هدف إيابا والتعادل بهدف لمثله ذهابا.

وسبق لفريق القوة الجوية ان التقى فريق الجزيرة، مرتين ضمن المجموعة الاولى في التصفيات الاولية للبطولة، حيث تعادلا 2 ـ 2 ثم 1 ـ 1، ليقف الجزيرة متصدرا ترتيب المجموعة الاولى وله 14 نقطة، فيما للجوية 12 والمالكية البحريني 7 والسويق العماني من دون نقاط، وتمكن الجوية ان يتأهل كأفضل فريق ثاني بين المجموعات الثلاث ليرافق الجزيرة الأردني.

ويسعى الجوية بقيادة ملاكه التدريبي المؤلف من راضي شنيشل مدربا ومساعديه جبار هاشم ورزاق فرحان ومدرب حراس المرمى صالح حميد، إلى تحقيق اللقب الثالث على التوالي بعد الفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي في النسختين السابقتين عامي 2016 على بنغالور الهندي بهدف حمادي احمد وعام 2017 على استقلال دوشنبه الطاجيكستاني بهدف عماد محسن.

من جانبه، قدم الاتحاد العراقي لكرة القدم تهانيه الحارة للوسط الكروي عامة ولفريق القوة الحوية ادارة وملاكات تدريبية وادارية ولاعبين وجمهور خاصة بمناسبة تاهل الفريق الى المباراة النهائيةلبطولة الاتحاد الاسيوي لمنطقة غربي اسيا .

وقال رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود ان الشعور بالفخر يغمرني وانا ارى فريقا عراقيا يصل للنهائي عبر اجتيازه للفرق المنافسة بكل اريحية وثبات.

واضاف ان اتحاد الكرة اذ يقدم التهنئة الخالصة بمناسبة التاهل الثمين فانه يؤكد انه لن يتوانى في دعم الفريق وتذليل كل الصعوبات التي لاسمح الله تعرقل وصول الفريق الى النجمة الاسيويةالثالثة في انجاز متفرد محليا واسيويا.

كما، نفى الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، الأنباء التي أشيعت مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي، التي تشير إلى إلغاء منافسات الدوري الممتاز، واللجوء إلى تأهيل الأندية الأربعة الأولى على لائحة الترتيب لتحديد بطل الموسم، وفق مباريات تعتمد على آلية التجمع.

وقال نائب رئيس لجنة المسابقات يحيى كريم في تصريحات صحفية إن الدوري الممتاز سينتهي مطلع تموز المقبل، ولا توجد أي نية لدى اتحاد الكرة أن يتم إنهاء الدوري، واللجوء لأي طريقة لتحديد بطل المسابقة، خاصة أن هناك العديد من الدوريات على مستوى العالم لم تنته حتى الآن.

وأضاف كريم: نرتبط بالعديد من المواعيد وتسمية الممثلين للبطولات الآسيوية والعربية الأمر الذي يجعل من المستحيل أن يتم إلغاء المسابقة تحت أي ظرف، لافتا إلى أن المسابقة قائمة، وأنه يتم الإعداد حاليًا لإقامة جولة كل 4 أيام.

وبين أن لجنة المسابقات حددت الرابعة والنصف مساءً، موعدًا لمباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري، باستثناء المباريات التي تقام في ملاعب الشعب والمدينة الرياضية في البصرة وملعب كربلاء الدولي، حيث ستقام في العاشرة ليلا.

من جانب اخر، تنطلق يوم غد الخميس مباريات الجولة 26 وذلك باقامة 3 مباريات، اذ ستجمع الاولى فريقي نفط الجنوب والشرطة على ملعب الزبير، فيما تجري الثانية على ملعب التاجي بين فريق الحسين وفريق نفط الوسط، فيما يحتضن ملعب عفك ديربي الفرات الاوسط الذي يجمع الديوانية وضيفه النجف.

وتتواصل منافسات الجولة يوم الجمعة باقامة 4 مواجهات، ففي ملعب التاجي سيكون لقاء الكهرباء وضيفه فريق امانة بغداد، وسيكون ملعب الشعب الدولي مسرحاً للقاء فريق الزوراء المتصدر وضيفه فريق زاخو، ويحتضن ملعب كربلاء الدولي مباراة اهل الدار وضيفه السماوة، ويضيف فريق البحري على ملعب الزبير فريق الطلبة.

وتختتم منافسات الجولة يوم السبت باقامة المباريات الثلاث المتبقية، اولى المباريات ستجمع فريق النفط بضيفه فريق الصناعات الكهربائية تجري على ملعب الصناعة ، ويحتضن ملعب الشعب الدولي لقاء القوة الجوية وضيفه نفط ميسان، وفي ملعب المدينة الرياضية في محافظة البصرة سيكون لقاء فريق الميناء وضيفه الحدود.

هذا واقيمت أمس مباراة مؤجلة بين فريقي الميناء والنفط انتهت بالتعادل السلبي.