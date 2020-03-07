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نيمار على رأس قائمة البرازيل لمباراتي بوليفيا وبيرو

رياضة
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ريودي جانيرو ـ وكالات:
يقود نيمار مهاجم باريس سان جيرمان، قائمة المنتخب البرازيلي التي ستخوض أول مباراتين بالتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 أمام كل من بوليفيا وبيرو.. وشهدت القائمة غياب نجمي ريال مدريد رودريجو وفينيسيوس جونيور.
وأحد أبرز الغيابات عن قائمة السيليساو هو الحارس أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، الذي أعلن غيابه خلال اللحظات الأخيرة بسبب إصابة عضلية، وذلك وفقا للقائمة التي أعلنها المدرب أدينور ليوناردو باتشي «تيتي».
ويخوض منتخب الكناري مباراته الأولى أمام بوليفيا في 27 من الشهر الجاري في ريسيفي (البرازيل)، ثم بيرو بعد 4 أيام في تلك المواجهة في ليما.. وضمت قائمة المنتخب البرازيلي كل من: لحراسة المرمى: إديرسون وإيفان وويفرتون.
وفي خط الدفاع: داني ألفيش ودانيلو وأليكس ساندرو ورينان لودي وإيدير ميليتاو وفيليبي وماركينيوس وتياجو سيلفا.. وخط الوسط: آرثر وبرونو جيمارياس وكاسيميرو وإيفرتون ريبيرو وفابينيو وفيليبي كوتينيو.. وخط الهجوم: برونو هنريكي وإيفرتون وروبرتو فرمينو وجابرييل باربوزا ونيمار وجابرييل جيسوس وريتشارلسون.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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