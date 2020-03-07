نيمار على رأس قائمة البرازيل لمباراتي بوليفيا وبيرو

ريودي جانيرو ـ وكالات:

يقود نيمار مهاجم باريس سان جيرمان، قائمة المنتخب البرازيلي التي ستخوض أول مباراتين بالتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 أمام كل من بوليفيا وبيرو.. وشهدت القائمة غياب نجمي ريال مدريد رودريجو وفينيسيوس جونيور.

وأحد أبرز الغيابات عن قائمة السيليساو هو الحارس أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، الذي أعلن غيابه خلال اللحظات الأخيرة بسبب إصابة عضلية، وذلك وفقا للقائمة التي أعلنها المدرب أدينور ليوناردو باتشي «تيتي».

ويخوض منتخب الكناري مباراته الأولى أمام بوليفيا في 27 من الشهر الجاري في ريسيفي (البرازيل)، ثم بيرو بعد 4 أيام في تلك المواجهة في ليما.. وضمت قائمة المنتخب البرازيلي كل من: لحراسة المرمى: إديرسون وإيفان وويفرتون.

وفي خط الدفاع: داني ألفيش ودانيلو وأليكس ساندرو ورينان لودي وإيدير ميليتاو وفيليبي وماركينيوس وتياجو سيلفا.. وخط الوسط: آرثر وبرونو جيمارياس وكاسيميرو وإيفرتون ريبيرو وفابينيو وفيليبي كوتينيو.. وخط الهجوم: برونو هنريكي وإيفرتون وروبرتو فرمينو وجابرييل باربوزا ونيمار وجابرييل جيسوس وريتشارلسون.