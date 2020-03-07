فان بيرسي يعود لفينورد في مهمة هجومية

أمستردام ـ وكالات:

عاد الدولي الهولندي السابق، روبن فان بيرسي، لنادي فينورد، الذي بدأ وأنهى فيه مسيرته كلاعب كرة قدم محترف، للعمل مع الجهاز الفني كمدرب متخصص للمهاجمين.

وسيعمل اللاعب السابق في صفوف آرسنال ومانشستر يونايتد مرة واحدة في الأسبوع، وسيكون هدفه الأول هو تحسين قدرات اللاعب السلوفاكي روبرت بوزينيك، صاحب الـ20 عاما، والذي انضم للفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضي.

وصرح مدرب فينورد، ديك أدفوكات “بوزينيك يحتاج للتحسن، أن يجذب أكثر أنظار زملائه، يحتاج لتحسين مستوياته البدنية ومساعدة فان بيرسي له ستفيده”.كما سيساعد فان بيرسي المهاجم الآخر، الدنماركي نيكولاي جورجينسين، الذي يتعافى حاليا من الإصابة، إضافة لعدد آخر من اللاعبين الشباب، وفقا للمدير الفني.

وتوج فان بيرسي مرتين بجائزة الحذاء الذهبي بالدوري الإنجليزي، ولعب أكثر من 100 مباراة مع منتخب هولندا، قبل أن يعتزل كرة القدم في آيار 2019 وهو يعمل حاليا كمحلل كروي للبريميرليج.