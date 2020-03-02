الصين تهدي البلاد أجهزة الكشف على فيروس كورونا وتشكرها على مساندتها في مواجهته

بغداد – الصباح الجديد:

تقدم السفير الصيني لدى العراق، تشانغ تاو، الاثنين (02 آذار 2020)، بالشكر إلى العراق حكومة وشعبا لمساندة بلاده في مواجهة كورونا، فيما قال ان دولته تبرعت للبلاد بمجموعة من أجهزة تشخيص الفيروس.

وقالت السفارة الصينية في بيان اطلعت الصباح الجديد على نسخة منه، إن “السفير الصيني لدى العراق، تشانـغ تـاو، زار اليـوم الوكيـل الأقـدم لـوزارة الخارجية العراقية عبد الكريم هاشم مصطفى لتبادل وجهات النظر حول التعاون في مكافحة فيـروس كورونـا الجديـد”.

واضاف السفير الصيني بحسب البيان، أنه “بعد ظهور فيروس كورونا الجديد في الصين، ظل العراق الصديق حكومة وشعبا تضامن مع الصين وقدم لنا المساعدات المادية والمعنوية الثمينة، فتشكر الصين من صميم قلبها على هذا الدعم”.

وتابع أنه “الحكومة الصينية قررت التبرع للحكومة العراقية بمجموعة من أجهزة تشخيص الفيروس (diagnostic kits) كميتها تتوفر لتشخيص ألف حالة الاصابة المشتبه بها”، لافتا إلى أن “الجانب الصيني يدرس حاليا بشكل إيجابي إمكانية التبرع بالمواد الطبية الأخرى وتقديم الدعم الفني للجانب العراقي”.