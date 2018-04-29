60 روسية داعشية أمام القضاء العراقي

بغداد ـ الصباح الجديد:

ذكر عضو مجلس الاتحاد الروسي عن جمهورية الشيشان زياد سبسبي، أن ما لا يقل عن 60 امرأة من روسيا، سيمثلن أمام المحاكم العراقية بتهم عبور الحدود اللاشرعي، والتواطؤ مع داعش.

وقال سبسبي ” برغم إنكار معظمهن لهذه التهم، إلا أن القضاء العراقي قد يصدر بحق بعضهن أحكاما تتراوح، ما بين السجن، والمؤبد، والإعدام، وحسب خطورة التهم “.

وأضاف سبسبي، وهو مبعوث رئيس الشيشان الروسية إلى بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن القضاء العراقي حدد الـتاسع والعشرين من نيسان الجاري – صادف امس – للنظر في قضايا 11 متهمة روسية.

وأشار إلى أن القضاء العراقي حكم خلال الشهر الجاري بالإعدام شنقا على مواطنتين من أذربيجان و3 من قيرغيزستان، وفي شباط الماضي، صدرت أحكام مشابهة بحق 16 امرأة من تركيا.

وأضاف: “المشكلة تكمن، في أنه لا أحد يدافع عن النساء الروسيات المذكورات، فالمحامون المحليون لا يرغبون بذلك انطلاقا من دوافع وأسباب أخلاقية”.

وتابع المسؤول الشيشاني: “كما لا يثير أمر المتهمات اهتمام المحامين الروس، وأنا شخصيا لا أستطيع تمثيل مصالحهن أمام القضاء العراقي، إذ لست محامياً، وفي المحصلة لا يوجد الآن حتى من يمكنه الاستئناف، وطلب الطعن في الأحكام الصادرة بحق المتهمات، فيما لا يمكن لذويهن الترافع عنهن نظرا لتعذّر حصولهم على التأشيرات العراقية”.

ومما لفت إليه السيناتور الروسي، انسحاب الإجراءات على أطفال المتهمات، وختم بالقول: “هناك أطفال دون الـ3 سنوات يقبعون في السجون مع أمهاتهم، فيما يأوي من هم أكبر سنا منهم في الملاجئ”، نظرا لتعذر إعادة أطفال المتهمات إلى روسيا قبل بت المحاكم العراقية في قضايا أمهاتهم”.