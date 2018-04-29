تفكيك خلية إرهابية مهمتها تصفية مسؤولين في نينوى

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس الأحد، تفكيك خلية “إرهابية” مكونة من 12 متهماً مهمتها تصفية المسؤولين في محافظة نينوى.

وقال المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “جهودأ قضائية استثنائية لقضاة محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الارهاب أسهمت في القبض على خلية إرهابية تعمل بشكل مفرزة مكونة من 12 متهما وتم تصديق أقوالهم قضائياً بالاعتراف”.

وأضاف بيرقدار، أن “المتهمين من أفراد الخلية كانوا يشكلون مفرزة إرهابية مهمتها تصفية المسؤولين في محافظة نينوى وذلك بعد أشهر من تحرير المحافظة”، مشيراً إلى أنه “تم توقيف المجموعة وفق المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 بغية إحالتهم الى المحكمة المختصة”.

وكان القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أعلن، الخميس (31 آب 2017)، تحرير محافظة نينوى من قبضة تنظيم “داعش” بالكامل.