  • الإثنين , 15 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

تويوتا تنشئ مركزاً متطوراً لاختبار سياراتها

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الصباح الجديد – وكالات:
تعمل شركة تويوتا على الانتهاء من تطوير مركز خاص بقيادة سياراتها، والذي يتكون من مسارات عدة.
ويجري الآن اختبار السيارات في مسار واحد ضمن المسارات قيد التطوير، بحسب ما نشره موقع “وندرفول إنجينرنغ”.
وذكر الموقع أن تويوتا أنشأت المركز الجديد على بعد نحو 30 دقيقة من مكتبها الرئيس، وأطلقت عليه اسم “مركز تويوتا التقني شيموياما” في مدينة ناغويا بوسط اليابان.
وخصصت تويوتا ميزانية قدرها 2.7 مليار دولار لمركزها الجديد، ومن المقرر الانتهاء منه فـي عـام 2023.
وأعلنت الشركة هذا الأسبوع أن القسم الأول من المركز وهو اختبار الطرق الريفية قد اكتمل. وبدأ نحو 50 موظفا في شركة تويوتا العمل هناك الأسبوع الماضي.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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