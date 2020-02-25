لن نصوت لوزير يحمل جنسية مزدوجة ولم نطلع على أسماء المرشحين حتى الان

النائب احمد الكناني:

بغداد – الصباح الجديد:

أكد النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني امس الثلاثاء، عدم التصويت على أي وزير في حكومة محمد توفيق علاوي يحمل جنسية مزدوجة، مؤكدا أن أعضاء البرلمان لم يطلعوا على الأسماء حتى اللحظة.

وقال الكناني في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد: “اي شخصية تحمل جنسية مزدوجة سيتم رفضها وعدم منحها الثقة من قبل أعضاء مجلس النواب”، مبينا أن “أعضاء المجلس لم يطلعوا على الأسماء حتى اللحظة سوى التسريبات التي وردت الينا”.

وأضاف، أن “هناك اتفاقا نيابيا بشأن عدم منح الثقة لأي شخصية متحزبة أو مدعومة من جهة سياسية معينة”، لافتا إلى أن “علاوي تعهد بتقديم اسماء مستقلة، فضلا عن تنازله عن جنسيته المزدوجة امام اعضاء مجلس النواب”.

وكانت نواب تحدثوا في وقت سابق من اليوم نفسه عن استشعار بعض القوى السياسية لوجود “محاصصة مبطنة” دفعتها للانقلاب على رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مشيرة إلى أن تمرير الحكومة بات قلقا.