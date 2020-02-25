وزارة الكهرباء تنظم الاحتفالية السنوية لليوم الوطني للترشيد واستدامة الطاقة

عقدت ندوة تثقيفية للمعينين الجدد من مهندسي العقود

بغداد _ الصباح الجديد :

نظم مكتب الاعلام والاتصال الحكومي في وزارة الكهرباء بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والصحة والبيئة وامانة بغداد وقيادة عمليات بغداد الاحتفالية السنوية لليوم الوطني لترشيد واستدامة الطاقة تحت شعار ( الترشيد سمة حضارية فكن متحضرا بالترشيد ) على ارض متنزه الزوراء بحضور عدد من منظمات المجتمع المدني وممثلين عن عمليات بغداد.

وانطلق الحفل بفعاليات الماراثون الرمزي السنوي والذي ارتدى فيه الرياضيون الزي الرياضي طبع عليه شعارات لترشيد الطاقة وعدم الاسراف في الاستهلاك ، وتم توزيع الميداليات والدروع والكؤوس على الفائزين والجهات الداعمة.

وفي ختام الكرنفال قدم مدير مكتب الاعلام والاتصال الحكومي المهندس كاروان جبار شكره وتقديره العالي لجميع المشاركين والداعمين والحاضرين.

وجدير بالذكر أن هذه الاحتفالية هي الفعالية السنوية الثالثة التي تقيمها وزارة الكهرباء بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية دعماً للحملة الوطنية التي تبناها مكتب الاعلام والاتصال الحكومي في الامانة العامة لمجلس الوزراء.

هذا وقد وضعت الوزارة خطة مركزية للقيام بحملات للترويج عن مفهوم ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتوعية فئات المجتمع العراقي على كيفية الترشيد والاستعمال الامثل للطاقة.

كما نظم مكتب الاعلام والاتصال الحكومي بالتعاون مع الدائرة الادارية شعبة التدريب ودائرة التشغيل والتحكم ندوة تثقيفية للمعينين الجدد من مهندسيي العقود في الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية على قاعة المؤتمرات بمقر الوزارة.

وتحدث وزير الكهرباء لؤي الخطيب قائلاً نحن نرحب بكم في وزارتنا ونتطلع الى الاستفادة من طاقاتكم وافكاركم وخططكم للنهوض بقطاع الكهرباء في البلاد ، وان عنصر التفاعل والتميز صفة من صفات تطوير القدرات ، والوزارة تتميز بما موجود فيها من قدرات بشرية وملاكات مهمة لوضع خطط مستقبلية للنهوض بواقع المنظومة الكهربائية ، وتضحياتكم في سنوات الدراسة ليس الحصول على الشهادة الجامعية بل هو للابداع والتميز والمنافسة مابعد التخرج.

واكد الوزير انه يجب ان تكون هناك اهداف من اجل الوصول الى المستوى المثالي وخلق حالة من المنافسة والبحث عن الافضل من خلال تطوير المعرفة في كل مجالات الحياة وخاصة قطاع الطاقة لان العالم تطور بشكل كبير ووصل الى مراحل متقدمة في تطوير القدرات الذاتية.

كما تحدث مدير مكتب الاعلام والاتصال الحكومي المهندس كاروان جبار عن الية التطوير لدى الفرد من خلال كسب الخبرة من الملاكات الهندسية الموجودة في الوزارة ، وكيفية تطوير الخبرات الذاتية للوصول الى المستوى المطلوب ، الى جانب الالتزام بالسياقات الوظيفية وزرع روح المحبة والتعاون والاحترام بين المنتسبين الجدد والملاك ، فضلاً عن ابراز دور الترشيد الامثل في الحفاظ على مستوى الطاقة.

على صعيد متصل تحدثت المهندسة ايمان احمد من دائرة التشغيل والتحكم عن وضع آلية في جميع الدوائر والمحطات التابعة للشركات للاندماج بين الكفاءات والخبرات المتمثلة بمنتسبي ملاك الوزارة وبين الطاقات الشابة التي تم تعيينها حديثا، فضلاً عن استعراضها لشرح مفصل عن هيكلية الوزارة ودوائرها بصورة مختصرة لاعطاء الحضور فكرة عن وزارتهم الخدمية الفنية.

يذكر ان المكتب اعلاه نظم مؤخراً ندوات تثقيفية مشابهة لمهندسي قطاع النقل، وسينظم في نهاية الاسبوع المقبل الندوات ذاتها لمهندسي قطاع التوزيع، علماً ان جميعهم من موظفي العقود المهندسين المعينين الجدد ضمن خطة الوزارة لاستيعاب طاقات جديدة تكون ركناُ مهما في المستقبل القريب.