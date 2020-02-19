545 شهيدا و79 مختطفا و24 الف إصابة في صفوف المتظاهرين والامن منذ بدء التظاهرات

في آخر إحصائية لحقوق الإنسان:

بغداد – الصباح الجديد:

أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، احصائية للمختطفين والشهداء والمصابين والمعتقلين والمطلق سراحهم منذ انطلاق التظاهرات في 1/ 10/ 2019.

وقال البياتي في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه إن “الشهداء بلغ أعدادهم ٥٤٥ شخصاً بينهم ١٧ منتسباً أمنياً” ، مضيفا ان “الإصابات بلغت بحدود ٢٤ الف إصابة”. وأكد عضو مفوضية حقوق الإنسان، ان “المختطفين بلغت اعدادهم ٧٩ شخصاً بينهم أربع فتيات”، مبيناً أنه “تم إطلاق سراح ٢٢ شخصاً منهم فقط، بينهم فتاة واحدة”، وتابع، أن “المعتقلين بلغت اعدادهم أكثر من ٢٨٠٠ معتقل”، موضحاً أنه “تم إطلاق سراح اغلبهم باستثناء ٣٨ شخصاً”. وأعرب البياتي عن “أمله بان يعتمد رئيس الوزراء القادم على ‫مستشارين ملمين بحقوق الانسان بدل الاعتماد على ‫القيادات الامنية فقط في التعامل مع ملف ‫التظاهرات ‫والاحتجاجات التي كانت ‫الأسوأ‬ من جانب حقوق الانسان في الفترة الاخيرة من تاريخ ‫العراق الجديد بعد ٢٠٠٣”.‬‬‬‬‬‬‬